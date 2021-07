Marion Cotillard et Angèle étincelantes et tactiles sur le tapis rouge du Festival de Cannes 2021

Dès son arrivée sur le tapis rouge du Festival de Cannes, Marion Cotillard a attiré tous les regards avec une longue robe argentée signée Chanel. Actrice principale du film "Annette" projeté lors de la cérémonie d'ouverture de cette 74ème édition, l'actrice et égérie a illuminé le palais des Festivals avec Leos Carax, Angèle et Adam Driver.

Actrice très attendue sur le tapis rouge de la Croisette,Marion Cotillard est la star d'Annette, nouveau film de Leos Carax qui sera projeté lors de la cérémonie d'ouverture de cette 74ème édition du Festival de Cannes. Radieuse, l'actrice de 45 ans portait une robe longue scintillante et argentée signée Chanel. Habituée du palais des Festivals, l'actrice oscarisée a posé aux côtés d'Angèle, également vêtue d'une robe noire agrémentée d'accessoires dorés signée de la maison Chanel. Très proches sur le tapis rouge, les deux actrices ont défilé main dans la main, Marion Cotillard semblant avoir pris sous son aile l'interprète du titre Balance ton quoi. Plus tôt dans la journée, Marion Cotillard est apparue lors de la conférence de presse du film de Leos Carax vêtue d'un chemisier graphique noir et blanc de style logomania ainsi que d'un short cycliste griffés de la marque Chanel dont elle est l'égérie.

Interviewée par le Parisien, Marion Cotillard confiait récemment à quel point elle avait été honorée de tourner dans le film de l'immense réalisateur. "J'ai été approchée par Leos Carax il y a deux ans et demi, mais je n'étais pas disponible. La production ayant pris beaucoup de retard, il est revenu me proposer le film. C'était magique pour moi de pouvoir lui dire oui. Leos Carax est tellement rare que je n'ai jamais osé avoir ce rêve", confiait-elle. Très proche d'Adam Driver, elle ajoutait : "Ce qui a créé notre complicité, c'est de savoir que l'on fait tous les deux partie d'une aventure cinématographique singulière, unique, et qu'on travaille avec un réalisateur qui ne fait pas beaucoup de films."

Très heureuse de se rendre au palais des Festivals après une édition annulée l'année dernière en raison de la crise sanitaire, l'actrice avait récemment poussé un coup de gueule contre le gouvernement lors d'une interview sur RTL. "On s'est senti abandonné dans cette crise. On était regardé comme pas totalement utile (...) Les mensonges des politiques sont devenus intolérables. [...] Ma foi en la politique a été vraiment mise à mal. C'est faire des promesses pour avoir une belle image et derrière ne pas les tenir du tout. Je trouve cela insupportable", expliquait-elle. Cette année, le jury du Festival de Cannes est présidé par le cinéaste américain Spike Lee et est composé de Mélanie Laurent, Jessica Hausner, Maggie Gyllenhaal, Mylène Farmer, Mati Diop, Kleber Mendonca Filho, Tahar Rahim et Song Kang-Ho. Jodie Foster recevra une Palme d'Or d'Honneur juste avant la projection du film Annette lors de la cérémonie d'ouverture de ce Festival qui se tiendra du 6 au 17 juillet 2021 à Cannes.