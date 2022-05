Festival de Cannes : Stéphane Guillon en couple avec Sophie Maréchal, très rare sortie du couple !

L'humoriste Stéphane Guillon et sa compagne Sophie Maréchal rivalisaient de glamour ce vendredi soir sur le tapis rouge ! Le couple, ensemble depuis 2019, était à Cannes pour la projection du nouveau film d'Arnaud Desplechin, Frère et Soeur, très attendu par la critique. Et pour leur deuxième sortie officielle à deux - ils ont posé ensemble une fois, en 2019, à la soirée Before Cannes à Paris, ils avaient mis le paquet côté look : l'ancien sniper de la télé était vêtu d'un smoking noir et d'une chemise bleue marine. Sa compagne, quant à elle, avait choisi une robe courte couleur corbeau.

Moins connue du grand public, cette jeune Belge d'à peine 31 ans est une actrice plutôt reconnue pour ses nombreux rôles dans des séries télévisées (Boulevard du Palais, Sections de recherche...). Et si elle est aussi discrète que l'humoriste sur leur rencontre, qui se serait produite en 2019, elle semble très heureuse à ses côtés.

D'ailleurs, sur le tapis rouge, les deux amoureux ne se sont pas lâchés ! Enlacés, ils ont posé ensemble en se tenant par la main, l'épaule ou la taille. De véritables gestes d'amour qui montrent qu'en dépit d'une grosse différence d'âge (28 ans d'écart), leur couple est très solide et est parti pour durer. Aucun indice sur un mariage éventuel en revanche : très discrets, ils sont loin de donner des interviews sur le sujet !

Il faut dire que Stéphane Guillon a déjà vécu plusieurs grandes histoires d'amour : la première, bien sûr, avec la mère de ses trois premiers enfants, restée dans l'ombre et dont on ne connait pas le nom. La deuxième, de 2005 à 2018, avec l'autrice et chroniqueuse Muriel Cousin, qu'il avait épousée en 2011. Parents d'une petite Violette, ils avaient également beaucoup collaboré professionnellement avant leur séparation.

S'il s'est longtemps distingué par son style piquant et parfois même cinglant, Stéphane Guillon semble désormais apaisé et a décidé de se tourner vers le cinéma et la télévision. Récemment, il a notamment joué dans la série de France 2, Astrid et Raphaëlle, avec Lola Dewaere ou dans la série Le Remplaçant, avec Joeystarr. En 2019, il avait été très remarqué dans la mini-série Le Bazar de la Charité, avec Audrey Fleurot, dans lequel il jouait un préfet froid et sans scrupule.