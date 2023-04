Stéphane Guillon pose avec ses filles qui lui ressemblent beaucoup : "Tout était parfait, exceptionnel"... ou presque

Il a passé les fêtes de Pâques en famille. Quelques jours auparavant en tout cas, Stéphane Guillon a été aperçu dans un restaurant situé dans le quartier de Montparnasse, dans le 14e arrondissement de Paris, alors qu'il était très bien entouré. L'animateur avait effectivement amené deux de ses enfants chez Yakitori pour se délecter de spécialités japonaises, comme on peut le constater sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, en tout cas, l'heureux papa a partagé une rare photographie avec Manon et Eva.

Avec mes filles

Le trio prend la pose, derrière un comptoir en bois, avec en toile de fond une reproduction de la célèbre vague de Hokusaï. "Avec mes filles, écrit Stéphane Guillon. Tout était parfait, exceptionnel : mes filles, les sushis et la déco.... Enfin non pas la déco mais bon, on s'en fiche. Il y a un chat en porcelaine qui salue quand on ouvre la porte. Ne vous arrêtez pas à ça. C'est vraiment bon." Cette image n'est qu'un aperçu de l'intégralité du clan. Stéphane Guillon est papa de quatre enfants : Violette, qu'il a eue avec son ancienne compagne Muriel Cousin, ainsi que trois autres issus d'une relation précédente.