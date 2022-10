Stéphane Guillon et Muriel Cousin : Rares photos de leur fille Violette, qui ressemble beaucoup à sa mère

C'est la série feel good du moment sur TF1. Dans Le remplaçant, JoeyStarr campe le rôle de Nicolas Valeyre, un professeur de français aux manières peu orthodoxes. Une série pleine d'humour dans laquelle on retrouve notamment Barbara Schulz, mais également Stéphane Guillon, qui joue le rôle d'un autre professeur. Une présence qui devrait faire plaisir aux spectateurs, qui ont appris à aimer les facéties de l'humoriste et acteur de 58 ans, qui s'est fait connaître au début des années 2000 par ses chroniques sur Canal+ et France Inter. Il a également été en couple et marié pendant de longues années avec Muriel Cousin.

Un couple populaire, mais malheureusement leur histoire s'est achevée en 2018 avec l'annonce de leur séparation un an plus tard sur les réseaux sociaux par Stéphane Guillon. "Je souhaitais vous dire que Muriel Cousin et moi sommes séparés depuis près d'un an. En instance de divorce. (...) J'avais à coeur de vous informer moi-même de notre situation. Nous avons une petite fille en commun que nous continuons à élever, chérir et protéger", écrivait-il en octobre 2019 sur son compte Facebook. L'acteur, qui a depuis retrouvé l'amour auprès de la jeune comédienne Sophie Maréchal (de 28 ans sa cadette), a donc eu une fille avec Muriel Cousin, la petite Violette.

Une jeune fille qui fait le bonheur de sa mère et qui lui ressemble beaucoup. La femme de télévision de 56 ans aime bien partager des photos et des vidéos de sa fille sur son compte Instagram et visiblement Violette a hérité de l'humour de son père. Sur des vidéos TikTok, on peut la voir se moquer de sa mère, mais également montrer ses talents d'actrice. Une jeune fille qui vient de fêter ses 16 ans et dont Muriel Cousin semble très proche, comme elle le lui a rappelé le jour de son anniversaire, en septembre dernier. "Ma fille précieuse aux variations infinies, je ne saurais trouver les mots compétents pour te dire combien tu m'impressionnes. Les années passent et filent dans tes doigts qui tissent l'étoffe d'un être rare, drôle, raffiné, déterminé, brillant et fort, tellement fort", écrit-elle pour accompagner de belles photos d'elle et sa fille.