Stéphane Guillon et Muriel Cousin séparés : l'humoriste annonce leur divorce

Après huit ans de mariage, s'en est fini entre Stéphane Guillon et Muriel Cousin. Le 16 octobre 2019, l'humoriste s'est saisi de son compte Facebook pour annoncer lui-même son divorce avec celle qui était non seulement son épouse, mais également une proche collaboratrice.

"Vous savez que je suis plutôt pudique et réservé quand il s'agit de ma vie privée. Pour autant, une vie n'est plus totalement privée à partir du moment ou l'on exerce un métier public. Je souhaitais vous dire que Muriel Cousin et moi sommes séparés depuis près d'un an. En instance de divorce, a confié le comédien et chroniqueur radio de 55 ans. Muriel et moi avons travaillé ensemble sur de nombreux spectacles et étions par conséquent associés dans vos esprits. Pour cette raison, j'avais à coeur de vous informer moi-même de notre situation. Nous avons une petite fille en commun que nous continuons à élever, chérir et protéger."