Stéphane Guillon fiancé à Sophie Maréchal ? Sa remarque inattendue sur l'actrice, qui a 28 ans de moins

Stéphane Guillon est de retour sur scène avec son nouveau spectacle Stéphane Guillon sur scène. Pour l'occasion, il était l'invité d'Anne-Elisabeth Lemoine sur le plateau de C à vous (France 5), le 13 janvier 2023. Et il n'a pas manqué d'évoquer son couple avec Sophie Maréchal (31 ans)... et de faire une grande révélation ?

Lors de son passage dans l'émission de France 5, l'humoriste de 59 ans a notamment été interrogé sur les critiques dont il peut faire l'objet sur les réseaux sociaux. Pas de quoi toucher Stéphane Guillon qui préfère ne pas s'occuper de ses détracteurs, qui peuvent ne pas apprécier son humour incisif. Il a en effet d'autres priorités comme il l'a confié à Anne-Elisabeth Lemoine. "Je réponds une fois de temps en temps, parce que j'ai une vie", a-t-il tout d'abord déclaré.

Puis, il a fait une confidence qui intrigue : "J'ai une fiancée, j'ai des enfants, un métier, des passions..." A-t-il utilisé le terme "fiancée" simplement pour désigner celle qu'il aime ou Sophie Maréchal et lui ont-ils vraiment passé un cap dans leur relation ? Pour l'heure, le mystère reste entier car personne n'a réagi sur le plateau. Et l'actrice et l'humoriste préférant rester discrets en ce qui concerne leur vie privée, il n'est pas certain qu'ils apportent davantage de précision.

Ce qui est certain, c'est que Stéphane Guillon et Sophie Maréchal forment un couple depuis 2019. Ils ont pris la pose ensemble pour la première fois à la soirée Before Cannes à Paris cette année-là. Et c'est une fois de plus sur la Croisette qu'ils ont fait crépiter les flashs des photographes à deux récemment. Le 20 mai dernier, pour la projection du film Frère et Soeur d'Arnaud Desplechin, ils se sont mis sur leur 31. Ils ont pris la pose en se tenant par la main, l'épaule ou la taille.

S'il se marie de nouveau, ce ne sera pas sa première union. Il s'est en effet déjà fait passer la bague au doigt. Et, avec cette femme dont on ne connaît pas l'identité, il a eu trois enfants. Il a ensuite été marié à Muriel Cousin et est devenu papa d'une petite Violette. Ils ont divorcé en 2018.