Marion Cotillard dévoile ses jambes à Cannes : look court aux côtés de Melvil Poupaud

Les montées des marches s'enchaînent sur la Croisette. En ce quatrième jour du Festival de Cannes, l'événement met en lumière Frère et Soeur, drame signé Arnaud Desplechin mettant en scène les relations glaciales et pleine de haine d'un frère, Louis, campé par le talentueux Melvil Poupaud, et Alice, interprétée par Marion Cotillard. En moins d'un an, l'actrice de 46 ans a gravi pour la seconde fois les marches du Festival de Cannes. L'année dernière, elle venait défendre Annette de Leos Carax, comédie musicale dans laquelle elle donnait la réplique à Adam Driver. Si le film n'avait pas remporté la Palme d'or - décrochée par Titane de Julia Ducournau -, il avait néanmoins fait sensation. Cette fois-ci, c'est une oeuvre bien française que la comédienne oscarisée est venue défendre. La première de cette 75e édition !

Pour applaudir le talent de Marion Cotillard, Rossy De Palma, présidente du jury de la Caméra d'or, le réalisateur Xavier Dolan, sous les ordres duquel elle a tourné dans Juste la fin du monde, ou encore Ladj Ly ont tenu à être présents pour soutenir l'équipe qui suivait leurs pas. Et tous avaient misé sur la sobriété pour cette première. Pas de robe pour Marion Cotillard mais une belle combishort noire Chanel, suffisamment courte pour sublimer ses jambes et sa silhouette. La note de transparence sur les manches rajoutait même un côté sexy à son look.