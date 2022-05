Marion Cotillard prête à sacrifier des projets pour ses enfants ? "Mon tour est venu..."

Pour la 11e fois de sa carrière, Marion Cotillard débarque au Festival de Cannes, dont la 75e édition a été lancée le 17 mai. La star française de 46 ans présente ce vendredi 20 mai le film en compétition officielle, Frère et soeur d'Arnaud Desplechin. Elle a raconté au Figaro Magazine sa joie d'être toujours conviée sur la Croisette mais a révélé que le cinéma va devoir composer avec son envie de mettre la pédale douce...

En effet, Marion Cotillard compte bien ralentir le rythme des tournages comme actrice, elle qui est sollicitée en France et à Hollywood. "Jusqu'à la naissance de ma fille [Louise, née en mars 2017, ndlr], j'ai emmené mon fils [Marcel, né en mai 2011, ndlr] sur mes tournages, mais mon tour est venu de me mettre à leur rythme", déclare la comédienne dans les pages du magazine. Des enfants nés de son histoire d'amour avec l'acteur et réalisateur Guillaume Canet. Un couple qui traverserait de grosses difficultés à en croire de récentes rumeurs qu'ils n'ont pas souhaité commenter... Dans le passé, ils ont déjà connu des "périodes très très compliquées"...

Nul doute que si l'actrice des films La Môme, De rouille et d'os ou encore Taxi souhaite moins tourner de longs-métrages, cela ne veut pas dire pour autant qu'elle compte abandonner le cinéma ! Marion Cotillard ne va pas raccrocher les gants tout de suite mais simplement diversifier ses activités. La star, qui peut aussi compter sur son lucratif partenariat avec la maison Chanel dont elle est égérie, va se consacrer un peu plus activement à la production. Elle a lancé avec Cyril Dion - dont elle partage le même engagement écologiste depuis des années - la société de production Newtopia. "En produisant l'année dernière le documentaire de Flore Vasseur, j'ai trouvé ma place. J'aime donner à certains l'occasion de s'exprimer et d'être garant de l'authenticité de leur projet", ajoute Marion Cotillard.

Que le grand public se rassure, Marion Cotillard ne va pas disparaitre des écrans du jour au lendemain. D'ailleurs, la star est attendue l'an prochain dans le film Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu, réalisé par Guillaume Canet.

Le Figaro magazine, dans les kiosques le 20 mai 2022.