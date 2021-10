"On a eu des périodes très très compliquées..." Guillaume Canet franc sur son couple avec Marion Cotillard

Guillaume Canet est lancé dans un marathon promotionnel pour son film Lui, dans nos salles obscures demain, avec Laetitia Casta et Virginie Efira. L'acteur et réalisateur de 48 ans n'était pas seulement l'invité d'Anne-Elisabeth Lemoine hier sur France 5, pour son émission C à vous, il était également dans En aparté, qui a fait son grand retour sur Canal + il y a quelques semaines, sans Pascale Clark mais avec Nathalie Lévy.

Dans l'appartement cosy qui reçoit de nombreuses stars, l'ancienne journaliste de BFMTV a posé de multiples questions à Guillaume Canet, sur sa vie professionnelle mais aussi sur sa vie personnelle. Après avoir revu des images de sa compagne Marion Cotillard jouant un ours dans un sketch du Débarquement, aux côtés de Jean Dujardin, Nathalie Lévy a demandé à Guillaume Canet : "C'est ce qui fait le piment, le sel du couple, après quinze ans, et deux enfants ?" "Je trouve ça assez fou qu'elle reste avec moi, qu'elle continue de rester avec moi quand je vois que je lui offre ces rôles-là, ou que je vois que je l'ai fait parler québécois dans Rock'N'Roll, elle est sympa quand même", a avoué le cinéaste.

Comme l'a justement fait remarquer Nathalie Lévy, le couple formé par Guillaume Canet et Marion Cotillard est beaucoup basé sur l'autodérision, et quinze années passées ensemble - avec la naissance de Marcel il y a dix ans et Louise il y a quatre ans - cela reste long pour un couple d'acteurs. Guillaume Canet a alors évoqué en toute franchise leur histoire d'amour, déconstruisant le mythe selon lequel tout aurait toujours été parfait entre eux. "Le secret, c'est aussi des périodes très très compliquées, comme on en a vécu beaucoup aussi, et comme dans tous les couples. Il s'agit de savoir si on a envie de se battre ou pas, et c'est pas toujours facile" a reconnu l'acteur et réalisateur. Mais malgré tout, l'amour que Guillaume Canet porte à Marion Cotillard a toujours été plus fort que tout, et c'est en lui faisant une très belle déclaration d'amour qu'il a conclu sur le sujet : "Il y a aussi des choses merveilleuses, sa force qu'elle a. Moi elle m'apporte beaucoup, je ne sais pas si je lui apporte autant."