Cannes 2022, cérémonie d'ouverture : la salle reprend Johnny, Forest Withaker reçoit une Palme, foule de VIP !

Après deux ans de restrictions, le Covid-19 a enfin fait de la place au Festival de Cannes. Cette 75e édition était on ne peut plus attendue. Et autant dire qu'elle devrait être à la hauteur des attentes des plus mordus de cinéma si l'on se fie à la cérémonie d'ouverture diffusée sur France 2 ce mardi 17 mai. Virginie Efira a créé la surprise en esquivant le tapis rouge de la montée des marches pour apparaître divine dans une robe étincelante une fois sur la scène du palais des Festivals de Cannes. Si la comédienne, sans son compagnon Niels Schneider, a assuré le show, elle n'était pas la seule à faire de cette cérémonie un rendez-vous inoubliable.

Avant même que le Festival de Cannes ne débute, il était annoncé que Forest Whitaker, monument du cinéma américain, serait mis à l'honneur en recevant une Palme d'or pour l'ensemble de son immense carrière. Une récompense qui a beaucoup ému le héros de Bird, Le dernier roi d'Ecosse ou encore Le Majordome : "Je suis profondément reconnaissant à Vincent Lindon [président du jury, ndlr] qui me fait ce grand honneur, ainsi qu'au Festival de Cannes, à Pierre Lescure et particulièrement à Thierry Frémaux. Le festival nous montre les nombreuses facettes de notre humanité. Là réside le vrai pouvoir du cinéma. (...) Mon métier d'acteur m'a mieux fait prendre conscience du monde."

Ce monde, le Festival de Cannes l'a justement mis en valeur dans sa complexité la plus totale puisqu'il a également fait intervenir le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Un duplex dévoilé quelque temps après une performance originale et décalée de Vincent Delerm. Le chanteur de 45 ans s'est installé au piano pour interpréter le mythique titre de Johnny Hallyday, Que je t'aime. Il ne s'est pas arrêté à sa propre performance.

Avant le premier refrain, Vincent Delerm s'est interrompu pour inciter l'assemblée et toutes les personnes présentes, spectateurs, jury, président et maîtresse de cérémonie confondus, à chanter avec lui. Un exploit réalisé avec succès puisqu'après un discours bourré d'humour et une traduction à la française pour les visiteurs étrangers, tout le monde s'est mis à chanter. Une prestation à inscrire, sans doute, dans les moments les plus forts de ce 75e festival, dont le tapis rouge d'ouverture a accueilli une foule de VIP à l'instar de Gérard Jugnot et sa femme ou d'anciennes Miss France mais pas que !