Festival de Cannes 2022 : Virginie Efira sublime en robe étincelante, la maîtresse de cérémonie impressionne !

Ce mardi 17 mai 2022 signe le grand retour du Festival de Cannes à son rythme traditionnel, après deux années chamboulées pas la crise sanitaire. Et c'est Virginie Efira qui a été choisie pour en être la maîtresse de cérémonie. Dans une robe Saint Laurent étincelante, comme elle l'avait révélé il y a quelques jours au JDD, l'actrice belge de 45 ans a fait sensation sur les marches du Palais des Festivals, à Cannes. La maîtresse de cérémonie présentera le jury ainsi que les 21 films en compétition officielle, parmi lesquels trois films français Stars at Noon de Claire Denis, Les Amandiers de Valeria Bruni-Tedeschi et Frère et Soeur d'Arnaud Desplechin.

"Le cinéma ne change pas le monde mais s'il pouvait seulement lui servir d'exemple", a ainsi déclaré la maîtresse de cérémonie, superbe dans cette robe Saint Laurent longue et scintillante. Un discours d'ouverture et une tenue qui n'ont pas manqué de faire sensation sur Twitter. Et déjà les commentaires pleuvent sur le réseau social. "Très très réussi le discours d'Efira et la rétrospective Whitaker", "Virginie Efira my god", "Virginie Efira ma vie sinon", peut-on lire parmi les nombreux compliments adressés à la mère de la petite Ali (8 ans, née de sa précédente relation avec Mabrouk El Mechri). Et en rejoignant Vincent Delerm, pour apporter sa voix à sa version de Que je t'aime de Johnny Hallyday n'a fait que séduire encore plus les amoureux du cinéma.

Promesse tenue pour sa robe

À propos de sa tenue, l'actrice, brillante dans Benedetta, n'avait pas menti. "C'est structuré, pas de froufrous, a confié Virginie Efira au JDD. C'est très français, même si le créateur est belge. Anthony Vaccarrello et moi, nous étions d'ailleurs dans la même école à Bruxelles." Si elle n'est pas encore passée sur les marches du palais des Festivals, Virginie Efira a déjà foulé ce tapis rouge à plusieurs reprises et également au bras de son son compagnon Niels Schneider. Le couple a plus d'une fois fait sensation à Cannes. Si Virginie Efira a brillé lors de cette soirée d'ouverture du grand bal du cinéma français, d'autres actrices n'ont pas démérité à l'instar d'Eva Longoria, Julianne Moore ou encore Bérénice Bejo qui ont toutes illuminé la Croisette, et ébloui les amoureux du cinéma. Le Festival de Cannes a définitivement repris ses droits.