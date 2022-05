Festival de Cannes 2022 : Virginie Efira, Marion Cotillard et Kristen Stewart... Un casting de rêve !

Un casting de choix ! Voilà ce qui attend les spectateurs de la 75e édition du Festival de Cannes qui débute ce soir. Les plus grandes stars fouleront le tapis de la croisette pour présenter leur nouveaux films, avec l'espoir de recevoir la fameuse Palme d'or. Cette nouvelle édition, présidée par Vincent Lindon, sera l'occasion de retrouver entre autres Marion Cotillard, Kristen Stewart ou encore Virginie Efira dans une double casquette de présentatrice et actrice. Un casting de rêve que Version Femina reprend dans son dernier numéro.

En effet, la France sera parfaitement représentée avec une de ses étoiles les plus reconnues à l'internationale, celle qui avait soulevé un Oscar pour son rôle dans La môme, Marion Cotillard ! La comédienne tentera de remporter le prestigieux prix d'interprétation féminine après déjà de nombreuses tentatives infructueuses. En effet, on se souvient de ses performances pourtant impeccables mais insuffisantes dans De Rouilles et d'os en 2012, The immigrant en 2013, dans Deux jours, une nuit en 2014, Macbeth en 2015, Mal de pierres et Juste la fin du monde en 2016 et enfin Annette en 2021. Après plus de dix ans à courir derrière la récompense suprême pour un acteur, la compagne de Guillaume Canet a-t-elle enfin trouvé le rôle qui lui permettra de décrocher le graal avec Frères et Soeurs d'Arnaud Desplechin ? On le lui souhaite !

Il en sera de même pour Kristen Stewart, qui quittera peut-être quelques jours sa fiancée Dylan Meyer, pour défendre son nouveau film, Les crimes du futur, réalisé par le canadien David Cronenberg. Comme à son habitude, l'ex-star de Twilight devrait nous surprendre dans ce thriller de science-fiction qui s'intéressera à la chirurgie esthétique et à la sexualité.

Enfin, c'est la plus française des actrices belges, Virginie Efira, qui sera l'une des attractions de cette édition 2022. La magnifique blonde présentera les fameuses cérémonies d'ouverture et de clôture du Festival et sera, en même temps, à l'affiche de pas moins de deux long-métrages (Don Juan, Revoir Paris). On a hâte de voir ça !