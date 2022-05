Kristen Stewart et Dylan Meyer main dans la main : sortie amoureuse après quelques jours de séparation !

Kristen Stewart et sa fiancée Dylan Meyer ne s'affichent que rarement ensemble, tenant à garder leur vie privée. Mais ce lundi 9 mai, le couple est apparu main dans la main à New York. Arpentant les rues ensoleillées de Manhattan, l'actrice de Spencer et sa compagne semblaient très amoureuses, laissant éclater leur complicité. Pour cette sortie de détente avec sa petite amie, l'ex-star de Twilight a misé sur un look casual, avec une veste de blazer noire couvrant un T-shirt gris, le tout porté avec un simple jean et une paire de baskets noires. Dylan Meyer, elle, a osé une petite touche de couleur pop avec une veste de couleur corail. Une rare apparition en amoureuses qui a naturellement été immortalisée par les photographes.

Le couple s'est visiblement retrouvé avec bonheur après quelques jours de séparation. En effet, Kristen Stewart a quitté les États-Unis pour se rendre à Monaco, le 5 mai dernier. Sur le Rocher, l'actrice de 35 ans a pu découvrir le défilé croisière de Chanel. Habituée de la maison de haute-couture, elle est apparue très lookée dans une mini-robe, et a pu croiser à ce superbe évènement Vanessa Paradis, Charlotte Casiraghi ou encore Pauline Ducruet. Une apparition publique de Kristen Stewart qui a une nouvelle fois capté toute l'attention.

À quand le mariage ?

Si l'actrice américaine est toujours très discrète, notamment sur sa vie privée, elle a néanmoins accepté de parler de sa vie sentimentale avec Dylan Meyer, il y a peu. Au mois de novembre dernier, invitée de l'émission The Howard Stern Show, elle révélait à l'animateur qu'elle était fiancée à sa chérie Dylan Meyer. "On va se marier, on va carrément le faire. Je voulais être demandée en mariage, donc je pense que j'avais clairement défini ce que je voulais et elle l'a fait. C'était vraiment mignon. On va se marier, c'est en train de se faire", a-t-elle confié. Puis, elle a affirmé depuis que le mariage avait pris un peu de retard. "Nous n'avons pas encore commencé à tout préparer, cela fait beaucoup. Et puis c'est une chose assez intimidante !", a-t-elle déclaré. Mais pas question pour elle de décaler cet évènement trop longtemps. "Je n'ai pas envie d'être fiancée pendant 5 ans, vous comprenez ? On a vraiment envie de le faire toutes les deux", a-t-elle conclu.