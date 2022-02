Kristen Stewart fiancée à Dylan Meyer, cliché morbide pour la Saint-Valentin

En novembre dernier, Kristen Stewart, invitée de l'émission The Howard Stern Show, révélait à l'animateur qu'elle était fiancée à sa chérie Dylan Meyer : "On va se marier, on va carrément le faire. Je voulais être demandée en mariage, donc je pense que j'avais clairement défini ce que je voulais et elle l'a fait. C'était vraiment mignon. On va se marier, c'est en train de se faire". Mais finalement, les préparatifs prennent un peu plus de temps que prévu.

Kristen Stewart a récemment affirmé que le mariage avait pris un peu de retard : "Nous n'avons pas encore commencé à tout préparer, cela fait beaucoup. Et puis c'est une chose assez intimidante !" Pour autant, l'actrice de Spencer, nommée aux Oscars pour la toute première fois, ne compte pas faire machine arrière avec le stress des préparatifs : "Je n'ai pas envie d'être fiancée pendant 5 ans, vous comprenez ? On a vraiment envie de le faire toutes les deux." Et quand on veut, on peut !