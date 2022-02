Oscars 2022 : Kristen Stewart décroche sa première nomination, Lady Gaga grande absente...

L'Académie américaine des arts et des sciences du cinéma a dévoilé ce mardi 8 février la liste des nommés de la 94e cérémonie des Oscars qui seront en lice pour décrocher la mythique statuette dorée (voir palmarès 2021).

Le film The Power of the Dog de Jane Campion, avec en vedette Benedict Cumberbatch, part en tête de la course avec 12 nominations au total. Western sombre et psychologique, The Power of the Dog est notamment en lice dans les catégories du meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur, meilleurs seconds rôles féminin (Kirsten Dunst ) et masculins. Il est suivi par Dune (dix nominations), Belfast et West Side Story (sept nominations chacun).

Dans la catégorie du meilleur long-métrage, la comédie sur fond d'apocalypse Don't Look Up : Déni cosmique d'Adam McKay avec Leonardo DiCaprio se battra également pour décrocher le prix, tout comme le film Japonais Drive My car de Ryusuke Hamaguchi. Samuel L.Jackson recevra un Oscar d'honneur lors de la cérémonie. Notons aussi que l'actrice Kristen Stewart a décroché sa première nomination aux Oscars grâce à son rôle de Diana dans Spencer. A l'inverse, les fans de Lady Gaga étaient furieux de constater qu'elle n'a pas été nommée pour son rôle dans House of Gucci...

Les Oscars seront remis le 27 mars à Los Angeles dans le traditionnel Dolby Theatre situé sur Hollywood Boulevard.



La liste des principales nominations :

Oscar du meilleur long-métrage

West Side Story

Belfast

CODA

Don't Look Up: Déni cosmique

Drive My Car

Dune

La Méthode Williams

Licorice Pizza

Nightmare Alley

The Power of the Dog

Oscar du meilleur réalisateur

Kenneth Branagh , Belfast

Ryusuke Hamaguchi, Drive My Car

Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza

Jane Campion , The Power of the Dog

Steven Spielberg , West Side Story

Oscar de la meilleure actrice

Jessica Chastain , pour Dans les yeux de Tammy Faye

Olivia Colman, dans The Lost Daughter

Penelope Cruz , dans Madres Paralelas

Nicole Kidman, dans Being the Ricardos

Kristen Stewart, dans Spencer

Oscar du meilleur acteur

Javier Bardem , Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch , The Power of the Dog

Andrew Garfield , Tick, tick...BOOM!

Will Smith , La Méthode Williams

Denzel Washington , The Tragedy of Macbeth

Oscar du meilleur film international

Drive My Car (Japon)

Flee (Danemark)

La Main de Dieu (Italie)

L'école du bout du monde (Bhoutan)

Julie (en 12 chapitres) (Norvège)

Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle

Jessie Buckley, The Lost Daughter

Ariana DeBose, West Side Story

Judi Dench, Belfast

Kirsten Dunst , The Power of the Dog

Aunjanue Ellis, La méthode Williams

Oscar du meilleur acteur dans un second rôle

Ciaran Hinds, dans Belfast

Troy Kotsur, dans CODA

Jesse Plemons, dans The Power of the Dog

JK Simmons, dans Being the Ricardos

Kodi Smit-McPhee, dans The Power of the Dog

Oscar du Meilleur film d'animation

Encanto: la fantastique famille Madrigal

Flee

Luca

Les Mitchell contre les machines

Raya et le Dernier Dragon

Oscar du Meilleur documentaire

Ascension

Attica

Flee

Summer of Soul

Writing with Fire

Oscar du Meilleur scénario original

Belfast

Don't Look Up: Déni cosmique

La Méthode Williams

Licorice Pizza

Julie (en 12 chapitres)

Oscar du Meilleur scénario adapté

CODA

Drive My Car

Dune

The Lost Daughter

The Power of the Dog