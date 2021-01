Kristen Stewart transformée en Diana : première photo surprenante du film "Spencer"

Espérons que cette nouvelle fiction inspirée de faits réels ne froisse pas à nouveau la famille royale, déjà irritée il y a peu par The Crown et l'interprétation de la jeune comédienne Emma Corrin. Le prince Charles et ses fils, le prince William et Harry, auraient en effet été mécontents de voir un portrait de Diana malheureuse, victime de graves troubles alimentaires, dans la série. Prenant The Crown pour un documentaire, des fans ont même harcelé le prince Charles et son épouse Camilla sur les réseaux sociaux, en leur reprochant leur liaison dépeinte dans la série.

Comme l'a précisé Variety, le tournage de Spencer se fera entre l'Allemagne et le Royaume-Uni, pour une sortie en salles prévue à l'automne 2021. Au côté du réalisateur Pablo Larrain, c'est Steven Knight (derrière Peaky Blinders) qui a écrit le scénario. Pour ce qui est du casting, Kristen Stewart donnera notamment la réplique à Timothy Spall, Sally Hawkins et Sean Harris.