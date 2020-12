Le prince Charles et Camilla harcelés à cause de "The Crown" ? Le palais sévit

Du "trolling avec un budget hollywoodien"

Le prince Charles et son fils le prince William auraient été contrariés de voir cette représentation de leur vie de famille, avec ses hauts et ses bas : la liaison de Charles et Camilla, mais également les troubles alimentaires de Diana mis en scène de façon très réaliste, au point de voir un message d'avertissement diffusé au début des épisodes... "Le duc de Cambridge [William, NDLR] n'en est pas très content. Il a le sentiment que ses deux parents sont exploités et présentés de manière fausse et simpliste pour faire de l'argent", une source du Mail on Sunday avait-elle commenté, le 15 novembre dernier.

"C'est du drame et du divertissement à des fins commerciales, réalisé sans égard pour les personnes impliquées qui voient leurs vies détournées et exploitées", une autre source haut placée au sein du palais, proche du prince Charles, avait-elle rapporté au Mail on Sunday. Cela ramène des choses qui se sont passées durant une période très difficile il y a vingt-cinq ou trente ans, sans penser aux sentiments de qui que ce soit." La source du journal était allée jusqu'à affirmer qu'il s'agit de "trolling avec un budget hollywoodien" : "Le public ne devrait pas être dupé à penser que c'est un portrait fidèle de ce qui s'est vraiment passé."

Même le frère de Diana, Earl Spencer, toujours prêt à défendre l'honneur de sa soeur depuis son décès, est de cet avis. "Je pense que cela aiderait énormément The Crown si, au début de chaque épisode, il était indiqué que 'Ce n'est pas vrai mais que cela est basé sur des événements réels', a-t-il déclaré sur la chaîne ITV, fin novembre. Parce qu'alors, tout le monde comprendrait que c'est un drame pour le drame (...). Je crains que les gens pensent que c'est vrai et c'est injuste."