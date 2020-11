The Crown : Les princes Charles et William très contrariés, Harry dans le collimateur

Elle était attendue avec impatience et s'est directement hissée dans le top 10 des programmes Netflix dès sa sortie le 15 novembre 2020 : la saison 4 de la série The Crown ne déçoit pas. Du moins, en dehors de Buckingham et Kensington... Il semble en effet que cette nouvelle saison, qui met en scène l'arrivée de Diana au sein du clan Windsor, son mariage avec Charles et la liaison de ce dernier avec Camilla Parker-Bowles, fasse grincer des dents.

"C'est du drame et du divertissement à des fins commerciales, réalisé sans égard pour les personnes impliquées qui voient leurs vies détournées et exploitées", une source haut placée au sein du palais, proche du prince Charles, a-t-elle rapporté au Mail on Sunday, le 15 novembre. Dans ce cas, ça ramène des choses qui se sont passées durant une période très difficile il y a vingt-cinq ou trente ans, sans penser aux sentiments de qui que ce soit. Ce n'est ni bien ni juste, en particulier quand tant de choses représentées ne sont pas vraies." La source du journal va jusqu'à affirmer qu'il s'agit de "trolling avec un budget hollywoodien" : "Le public ne devrait pas être dupé à penser que c'est un portrait fidèle de ce qui s'est vraiment passé."

Le prince William également n'aurait pas apprécié de voir le mal-être de sa mère, notamment ses troubles alimentaires, dépeint avec tant de réalisme dans The Crown. "Le duc de Cambridge n'en est pas très content. Il a le sentiment que ses deux parents sont exploités et présentés de manière fausse et simpliste pour faire de l'argent", une autre source du Mail on Sunday a-t-elle ajouté.