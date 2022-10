Kristen Stewart et Dylan Meyer : Rare apparition du couple chez Chanel, les fiancées assorties, chics et grunge !

Le défilé prêt-à-porter Printemps-Été 2023 de Chanel a lieu en cette dernière journée de Fashion Week parisienne, qui sera clôt ce soir par le défilé Louis Vuitton en beauté. Et le film du défilé Chanel sera révélé ce mardi 4 octobre à partir de 14h. Incarnée par Kristen Stewart, imaginée par Virginie Viard, la collection a défilé au Grand Palais Éphémère à Paris, sous le yeux de nombreux et prestigieux invités. Parmi lesquels bien sûr Kristen Stewart. Et l'actrice et égérie Chanel était très bien accompagnée puisqu'elle a fait le déplacement avec sa fiancée Dylan Meyer. Une rare apparition du couple qui a naturellement attitré l'attention des photographes présents.

Kristen Stewart était très lookée, cheveux courts, sweat Chanel rayé à logo, et mini jupe en tweed. Sa compagne Dylan Meyer, très assortie à elle, puisqu'elle avait la version gilet qui matchait parfaitement avec son sweat, un soutien-gorge noir élégant et une mini jupe en cuir. Yeux charbonneux et cheveux blonds lâchés dans un effet décoiffé, et surtout dans un esprit grunge qui leur va bien. Les fiancées ont pris la pose l'une auprès de l'autre, discrètes et pudiques comme à leur habitude. Elles ont pu croiser au défilé Chanel de nombreuses stars comme Charlotte Casiraghi, Diane Kruger ou encore Jennie Kim des Blackpink.

Un mariage tant attendu

Il en effet rare de voir Kristen Stewart et Dylan Meyer s'afficher publiquement. En mai dernier, elles avaient cependant été surprises main dans la main à New York. Arpentant les rues ensoleillées de Manhattan, l'actrice de Spencer et sa fiancée semblaient très amoureuses, faisant éclater leur complicité. L'ex-star de Twilight semble en effet très éprise de celle qui partage sa vie. Il y a près d'un an, au mois de novembre, invitée de l'émission The Howard Stern Show, elle avait révélé à l'animateur qu'elle était fiancée à sa chérie Dylan Meyer. "On va se marier, on va carrément le faire. Je voulais être demandée en mariage, donc je pense que j'avais clairement défini ce que je voulais et elle l'a fait. C'était vraiment mignon. On va se marier, c'est en train de se faire", avait-elle confié. Puis, elle a affirmé depuis que le mariage avait pris un peu de retard. Espérons pour elles qu'elles vont finir par réussir à échanger leurs voeux.