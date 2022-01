Kristen Stewart fiancée, change de version : "Le mariage arrivera quand il arrivera !"

"Bella Swan" va bien se marier ! A 31 ans, l'actrice Kristen Stewart, qui interprétait le rôle principal dans la saga Twilight, a (re)confirmé cette semaine à CBS qu'elle allait bien épouser sa compagne, Dylan Meyer. En novembre, toutes les deux annonçaient leur intention de se passer la bague au doigt, après une demande en mariage de la scénariste. Si elle semblait pressée à l'époque, elle change de version et clame vouloir prendre son temps.

"Je voulais qu'elle me fasse sa demande, je pense que j'avais été assez claire sur ce point elle a carrément assuré" avait-elle raconté il y a deux mois à Howard Stern, présentateur américain, "alors voilà, c'est arrivé, nous allons nous marier (...) Je ne peux plus attendre !". Cependant, la cérémonie ne risque pas de se dérouler tout de suite, puisqu'elle est revenue sur l'organisation du mariage qui n'a... pas encore commencé ! "Nous n'avons pas encore commencé à tout préparer, cela fait beaucoup. Et puis c'est une chose assez intimidante !" a-t-elle expliqué dans l'émission. Pour autant, même si elles ne se mettent pas la pression, l'actrice qui vient d'interpréter Lady Di dans Spencer pour Amazon Prime Video est sûre d'une chose : cela finira par se faire. "Je n'ai pas envie d'être fiancée pendant genre 5 ans, vous comprenez ? On a vraiment envie de le faire toutes les deux".

Les deux femmes s'étaient rencontrées en 2013 mais n'avaient pas gardé contact. Six ans plus tard, lorsqu'elles se recroisent, c'est le coup de foudre. Leurs fiançailles, qui se sont déroulées pendant la pandémie, ont tout de même pu être célébrées. "A l'époque, on n'était pas encore en confinement total, on n'était pas au pic de la pandémie, alors on a pu avoir une fête de fiançailles digne de ce nom. On était heureuses et chanceuses de pouvoir faire ça, alors qu'on n'aurait pas vraiment pu le faire quelques mois plus tard !"

Plutôt discrètes sur leur histoire d'amour, elles avaient été repérées pour la première fois par des photographes en août 2019, alors qu'elles s'embrassaient dans un parc. Kristen Stewart venait alors de vivre une romance de deux ans avec le mannequin Stella Maxwell. Depuis, elles ne se sont plus quittées et on devrait pouvoir bientôt les appeler "Mrs & Mrs" !