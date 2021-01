Kristen Stewart "fière d'être gay" : pourquoi elle a longtemps refusé de s'afficher avec une femme

C'est une révolution pour le petit écran. Le 17 décembre 2020, Kristen Stewart et Mackenzie Davis ont incarné le tout premier couple de femmes dans un film de Noël pour la plateforme Hulu. Dans Happiest Season de Clea DuVall - traduit en français par Ma belle-famille, Noël et moi -, l'une accompagne l'autre dans la maison de son enfance pour fêter le réveillon... sans savoir qu'elle n'a jamais fait son coming-out auprès de ses proches. Une situation à l'origine de nombreux rires, de cris et de larmes, que l'héroïne a vécu très différemment dans la vraie vie.

On l'a connue au bras de Robert Pattinson, on a vécu de près le scandale qui la liait au réalisateur Rupert Sanders. Mais ça, c'était avant. En 2016, Kristen Stewart s'est affichée avec Alicia Cargile, faisant un doigt d'honneur aux rumeurs qui circulaient à son propos depuis des mois. Si elle n'avait pas souhaité évoquer son bonheur auparavant, c'était pour une bonne raison. "Ma vie personnelle et mon bien-être passent avant ma carrière, explique-t-elle au magazine Gala. Bien sûr, j'ai pris un certain temps avant de révéler ma vie privée car je ne me sentais pas à l'aise durant les interviews et encore moins avec les paparazzis. Je ne voulais pas que les photographes se fassent de l'argent sur mon dos. Et puis, j'ai changé lorsque j'ai pris conscience que je pouvais aider d'autres filles à assumer leur sexualité publiquement, en osant parler de la mienne ouvertement.