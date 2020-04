Kristen Stewart a 30 ans : le tendre message de son amoureuse, Dylan Meyer

Kristen Stewart, mariée à Robert Pattinson ?

Et dire que sa relation avec Dylan Meyer aurait pu passer à la trappe. Kristen Stewart, que l'on connaît pour avoir campé le rôle de Bella Swan dans la saga Twilight, a connu très tôt l'amour dans les bras de son partenaire – à la ville comme à l'écran – Robert Pattinson. Or, il y a peu, l'actrice de 30 ans a avoué qu'elle aurait pu l'épouser, malgré leur jeune âge à l'époque. "Je n'aime pas trop les traditions, mais, en même temps, à chaque fois que j'ai été en couple, j'ai cru que c'était la bonne personne", racontait-elle dans l'émission The Howard Stern Show. En juillet 2012, pourtant, les tourtereaux ont préféré continuer séparément. La suite, on la connaît...