Kristen Stewart de nouveau en couple ? Elle embrasse une blonde en pleine rue

Entre Kristen Stewart et Dylan Meyer, c'est du sérieux. Les deux femmes ont de nouveau été vues ensemble, cette fois dans les rues de Los Angeles, pour une balade romantique dans un parc du quartier de Los Feliz. Profitant d'une belle journée d'été, l'auteure et l'actrice ne cherchaient même pas à se cacher, échangeant des câlins et de doux baisers en pleine rue, lundi 26 août 2019. Short, T-shirts larges et sarouel, les amoureuses arboraient des tenues décontractées pour leur promenade. Des photos visibles sur le site américain JustJared.

Ce n'est pas la première fois que l'actrice de Charlie's Angels est aperçue dans les bras de Dylan Meyer. Le 14 août dernier, Kristen Stewart avait été photographiée avec la scénariste, à New York. Assises par terre, les jeunes femmes s'embrassaient, échangeant des beaux sourires et se tenant la main, comme il est possible de le voir dans notre diaporama. Notons qu'elles n'ont pas encore officialisé leur relation.

Il semblerait donc que la relation entre Kristen Stewart et Dylan Meyer se soit solidifiée en très peu de temps. En juillet dernier, la star de Twilight embrassait passionnément son ex, le mannequin Stella Maxwell sur un yacht en Italie. Un comportement à l'image de leur couple pendant deux ans, elles qui se sont séparées puis remises ensemble à de nombreuses reprises. Avant de revoir son ex, Kristen Stewart ne se gênait pas pour papillonner, notamment avec la blogueuse Sara Dinkin à Coachella...