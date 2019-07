Kristen Stewart à nouveau avec Stella Maxwell : baisers passionnés en bikinis

Kristen Stewart (29 ans) et Stella Maxwell (29 ans) sont à nouveau ensemble, et c'est (presque) officiel ! Comme le rapporte le Daily Mail, photos à l'appui, la star de la saga Twilight a été aperçue le 17 juillet 2019 sur un yacht à Capri (Italie) avec celle qui était son ex aux dernières nouvelles. Entourées d'amis, les deux jeunes femmes se sont échangées des baisers passionnés qui ne laissent plus aucun doute quant à la nature de leur relation. Un verre de vin à la main, l'ange Victoria's Secret savoure ce retour de flamme inattendu façon dolce vita.

Suivie par 4,8 millions d'abonnés sur Instagram, Stella Maxwell les a informés de son départ en vacances avant d'être repérée avec Kristen Stewart. Le sublime mannequin britannique a publié une galerie composée de trois photos d'elle surplombant la mer, sans dire qu'elle se trouvait à Capri.