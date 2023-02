Kristen Stewart en transparence (et sans soutien gorge !) à la Berlinale, un Français remporte l'Ours d'Or

Le 25 février 2023, Kristen Stewart a foulé le tapis rouge de la soirée de clôture du Festival du film de Berlin. L'actrice américaine, âgée de 32 ans, avait choisi une robe noire signée Chanel (dont elle est l'égérie), boutonnée et très transparente, laissant se dévoiler son corps et surtout sa poitrine étant donné qu'elle ne portait pas de soutien-gorge. Si on pensait que la coupe mulet était totalement bannie des tapis rouges (sauf pour Shy'm qui avait tenté cette coupe très audacieuse par le passé), l'actrice du film Twilight a pourtant osé l'adopter lors de cet événement et l'a associée pour cette dernière soirée à un maquillage ambré. L'actrice a posé avec son amie actrice et membre du jury Golshifteh Farahani, qui était magnifique dans une robe de style grec longue comme le sol.

Les Français récompensés !

Présidente du jury lors de cette Berlinale, Kristen Stewart a pu récompenser un français, le réalisateur Nicolas Philibert avec son documentaire On the Adamant qui jette un regard intime sur les patients et les soignants d'un centre de santé mentale parisien. Il a remporté l'Ours d'or du meilleur film du festival. Très fier d'avoir été récompensé, le réalisateur a déclaré : "Je n'aime pas les cloisons ni les étiquettes. Dans ce film sur la psychiatrie, nous avons toujours veillé à ne pas faire une distinction très nette entre les patients et les soignants. J'ai essayé d'inverser l'image que nous avons toujours des personnes folles [que je considère] comme discriminante et stigmatisante" a-t-il ajouté. Le cinéaste français Philippe Garrel, père de Louis Garrel, a quant à lui remporté le prix du meilleur réalisateur du festival pour son drame familial La Charrue. Il a dédié son prix au regretté réalisateur franco-suisse Jean-Luc Godard. "Bravo à Nicolas Philibert, récompensé à Berlin par un Ours d'or pour son nouveau documentaire Sur l'Adamant ! C'est un auteur humaniste qui est honoré. Et aussi ses héros, les patients et soignants du monde psychiatrique. Une histoire d'humanité et d'engagement", l'a félicité Emmanuel Macron sur Twitter.

Un week-end riche en récompenses pour la famille Garrel puisque Louis Garrel a reçu le César du Meilleur scénario original le 24 février dernier à l'Olympia, en présence de son épouse Laetitia Casta.