Laetitia Casta et Louis Garrel, couple ultra-discret aux César : fierté et pudeur face à une très belle victoire

Si certains couples n'hésitent pas à s'afficher aux événements officiels, comme les très amoureux Virginie Efira, sacrée Meilleure actrice pour Revoir Paris, et Niels Schneider, son compagnon, d'autres, à l'image de Laetitia Casta et Louis Garrel, préfèrent garder ces élans d'amour et de tendresse pour eux. Les tourtereaux étaient présents aux César 2023. Mais c'est chacun de son côté que les deux acteurs ont débarqué à L'Olympia avant le lancement de la soirée tant attendue pour le cinéma français.

Laetitia Casta n'était certes pas en compétition mais sa présence était essentielle aux yeux de son mari Louis Garrel. Réalisateur du film L'Innocent, l'un des favoris de la sélection, il a vu son film récompensé par deux prix : celui de la Meilleure actrice dans un second rôle, attribué à Noémie Merlant, et celui du Meilleur Scénario, que Louis Garrel est lui-même allé chercher sur scène.

En entendant son nom prononcé par Audrey Lamy, la fierté s'est évidemment lue sur le visage de l'acteur et réalisateur. Sur celui de Laetitia Casta également. S'ils ne sont apparus main dans la main devant les photographes, les amoureux étaient bel et bien assis l'un à côté de l'autre lors de la soirée. Pas de bisou, de câlin ou un quelconque élan de tendresse : Louis Garrel s'est levé sans plus attendre pour récupérer son prix et prononcer le discours qu'il avait préparé. Sous le regard très ému de sa chérie, on ne peut plus fière de lui.

Laetitia et Louis, 8 ans d'amour

C'est en 2015 que Laetitia Casta et Louis Garrel sont tombés amoureux. Les deux acteurs ont franchi les étapes main dans la main. Le réalisateur a même réussi à convaincre sa douce de passer par la case mariage, elle qui semblait réticente au départ : "On ne m'épouse pas. Je suis romantique, se marier, c'est vieillir ensemble. En ce moment, ce n'est pas à l'ordre du jour" indiquait-elle dans les pages de Paris Match.

Le 10 juin 2017, Laetitia Casta se fait passer la bague au doigt par Louis Garrel en Corse, dans la ville de Lumio. Ils accueillent quatre ans plus tard Azel, leur petit garçon de bientôt 2 ans. Leur discrétion ne signifie en rien la fin de leur histoire. En 2021, le couple avait accepté l'invitation de Yann Barthès dans Quotidien pour la promotion du film La Croisade. Une apparition télé qui leur avait permis de se déclarer leur flamme en direct. Lui avait décrit Laetitia comme "actrice et femme puissante, femme multi-talentueuse. Sa générosité profonde et son empathie nourrissent les personnages qu'elle incarne. Cela leur donne une force humaine que tous les acteurs espèrent trouver dans leur travail." Pour Laetitia, Louis Garrel était un "acteur réalisateur passionné et passionnant, fougueux, jamais là où on l'attend mais toujours là quand on ne l'attend pas. Irrésistiblement drôle et dont la plus grande qualité est qu'il ne boude jamais." Une admiration toujours d'actualité.