Laetitia Casta maman pour la 4e fois : la femme de Louis Garrel a donné naissance à un petit garçon

Pour Laetitia Casta, 2021 ne sera pas une nouvelle année à oublier. Certes, la pandémie de coronavirus est toujours là et il est difficile de travailler quand on est artiste, mais la star a une bonne raison de garder le sourire et le moral : elle est de nouveau maman.

En effet, Laetitia Casta a donné naissance à son quatrième enfant nous apprend le magazine Public. "Un petit garçon qui a vu le jour le 17 mars dernier", précisément. La sublime actrice et mannequin, dont on avait découvert la grossesse au début du mois de mars à l'occasion de deux lignes glissées dans un article de Marie Claire, a donc accueilli un fils dont on connaît le prénom. "Son prénom, Azel, n'a pas été choisi au hasard. Il vient d'un mot hébreu signifiant 'noble'", ajoute Public. Le couple, qui s'est marié en Corse en 2017, était vu en sortie dans les rues de Paris, le 26 mars, se rendant avec bébé chez le pédiatre.

Cet enfant vient agrandir une tribu recomposée déjà bien garnie ! En effet, Laetitia Casta est déjà la maman d'une grande Sahteene Sednaoui (19 ans, née de sa relation passée avec Stéphane Sednaoui) ainsi que d'Athena et d'Orlando (11 ans et 14 ans, fruits de son amour avec Stefano Accorsi). Quant à Louis Garrel, l'acteur et réalisateur âgé de 37 ans était déjà le papa d'une fille prénommée Oumy, adoptée en 2009 au Sénégal du temps de son histoire d'amour avec son ancienne compagne Valeria Bruni-Tedeschi.

Interrogée par le magazine ELLE en 2019 pour savoir qu'elle genre de mère elle était, la star de La Bicyclette bleue, Astérix et Obélix contre César ou plus récemment L'Homme fidèle déclarait alors : "Le contraire d'une mère égoïste. Mes enfants, je ne les ai pas faits pour moi et je les aime pour ce qu'ils sont. Ma fierté, c'est de les voir prendre leur envol." De très rares confidences pour celle qui évite les mondanités et préfère l'ombre de son foyer.

Public, édition du 2 avril 2021.