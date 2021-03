Laetitia Casta enceinte de Louis Garrel ? "Ça n'a pas vraiment d'intérêt pour le public..."

Mariée depuis 2017 au comédien et réalisateur Louis Garrel, Laetitia Casta a toujours cultivé un jardin très secret. Déjà maman de Sahteene Sednaoui (19 ans, née de sa relation avec Stéphane Sednaoui), d'Athena et d'Orlando (11 ans et 14 ans, fruits de son amour avec Stefano Accorsi), l'actrice de 42 ans met un point d'honneur à ne pas divulguer trop d'informations sur ses enfants et sa vie privée.

Récemment interrogée par le magazine Marie Claire, qui a tenté d'en savoir un peu plus à propos de sa supposée nouvelle grossesse (jamais officialisée), Laetitia a répondu de manière très brève mais surtout, comme à son habitude, très mystérieuse... "Il n'y a qu'un médecin qui pourrait le confirmer. Ça n'a pas vraiment d'intérêt pour le public, c'est tout ce que je peux vous dire", déclare-t-elle dans le numéro d'avril 2021.

Une volonté de se protéger pour la star qui reste très "timide" malgré le fait qu'elle soit régulièrement sous le feu des projecteurs et devant les caméras. Elle explique : "Je n'ai aucune aversion pour les journalistes ! Mais je ne peux lutter contre mon coté un peu sauvage, contre cette timidité qui paraît instaurer une distance, une certaine méfiance. (...) Quand on veut me faire parler d'autre chose que de mon travail je me demande toujours : Que vais-je pouvoir raconter de moi ? Qui va-t-on intéresser avec ça ? Ce qui est le plus important pour moi c'est la scène, le jeu. C'est là où se trouve mon essentiel, mon concentré. Le meilleur de moi est là, pas ailleurs."

Au cours de cette interview, l'actrice du film La Bicyclette Bleue a néanmoins fait de précieuses révélations sur ses trois enfants avec lesquels elle a passé son premier confinement. "J'ai passé le premier confinement à Paris avec mes enfants. Ça m'a fait du bien d'être avec eux. C'était un moment assez étrange mais pas forcément négatif. Il y a eu beaucoup de moments d'échanges entre nous." confie-t-elle.

De son côté, Louis Garrel est le papa d'une petite fille prénommée Oumy Bruni Garrel, qu'il a adoptée en 2009 avec sa compagne de l'époque, Valeria Bruni-Tedeschi.

L'intégralité de l'interview de Laetitia Casta est à retrouver dans le magazine Marie-Claire, en kiosque le 4 mars 2021.