Laetitia Casta : Sa fille, la discrète et jolie Sahteene, se dévoile enfin

La fascination de l'industrie de la mode pour les enfants de stars est toujours d'actualité ! Elle profite à la fille de Laetitia Casta. La discrète Sahteene Sednaoui sort de sa réserve et se livre dans une interview accordée... à son agence de mannequin !

Comme sa maman, Sahteene est signée chez Viva Model Management, dans la division "New Face" ("Nouveaux visages"). Elle s'est prêtée au jeu du question-réponse pour l'agence parisienne. La jolie brune de 20 ans s'y décrit comme une personne "timide, sensible [et] rêveuse". Elle révèle également être une fan de cuisine japonaise, avoir voulu être astronaute quand elle était enfant et avoir un talent caché de dessinatrice. Sahteene liste justement le dessin, la musique et la photographie parmi ses hobbies.

Dans ce questionnaire repéré par le site Femina.fr, Sahteene ne mentionne pas ses parents, Laetitia Casta et son ex-compagnon, le photographe Stéphane Sednaoui. Elle précise quand même que sa famille est la première chose qu'elle sauverait d'un incendie, et continue en mentionnant ses icônes culturelles préférées, parmi elles le groupe Red Hot Chili Peppers, le réalisateur Jim Jarmush et l'acteur Al Pacino.

La première application qu'elle ouvre à son réveil ? "Instagram", répond Sahteene. La jeune femme y compte près de 2000 abonnés. En août dernier, elle y a publié sa photo de sa maman Laetitia Casta, pour une campagne publicitaire de la maison Valentino. Sahteene sait aussi poser devant la caméra et défiler devant des spectateurs, comme prouvé lors d'un show Miu Miu à Paris, en juin 2019.

Sahteene est la fille aînée de Laetitia Casta. Elle a deux petits frères, Orlando et Athena (14 et 11 ans, nés de la relation du top model avec Stefano Accorsi), et un beau-père en la personne de Louis Garrel. Laetitia Casta, qui était pourtant opposée au mariage, l'a épousé le 10 juin 2017.