César 2023 : Entre surprises, évidences et records, découvrez les grands gagnants de cette 48e cérémonie

La 48e cérémonie des César vient de toucher à sa fin ce vendredi 24 février 2023 à l'Olympia. Une soirée présidée par l'acteur Tahar Rahim, tandis que le réalisateur Éric Lartigau a assuré la direction artistique. Les deux hommes étaient accompagnés des neuf maîtresses et maîtres de cérémonie sélectionnés pour participer à l'événement, à savoir Leïla Bekhti, Jérôme Commandeur, Emmanuelle Devos, Jamel Debbouze, Léa Drucker, Eye Haïdara, Alex Lutz, Raphaël Personnaz et Ahmed Sylla.

Alors que le cinéaste américain David Fincher (Seven, Zodiac, Fight Club, The Social Network...) a reçu un César d'Honneur pour l'ensemble de sa carrière, d'autres grandes personnalités du cinéma ont été récompensées à l'issue de cette soirée. Découvrez les grands gagnants !

Pour le César du meilleur film, ce sont les longs-métrages suivants qui étaient nominés : En corps de Cédric Klapisch , La Nuit du 12 de Dominik Moll, Les Amandiers de Valeria Bruni-Tedeschi , Pacifiction - Tourment sur les îles d'Albert Serra et l'Innocent réalisé par Louis Garrel . Ce prix a finalement été attribué à La Nuit du 12.

Cédric Klaphisch, Louis Garrel, Albert Serra et Dominik Moll étaient également sélectionnés pour le César du meilleur réalisateur, aux côtés de Cédric Jiminez pour Novembre. Le grand vainqueur a finalement été Dominik Moll. Il a remporté six césar au cours de cette soirée.

Louis Garrel était également cité dans la catégorie du meilleur acteur, aux côtés de Benoît Magimel (Pacifiction - Tourment sur les îles), Jean Dujardin (Novembre), Vincent Macaigne (Chronique d'une liaison passagère) et Denis Ménochet (Peter von Kant). Mais il s'est finalement incliné devant Benoit Magimel, déjà sacré dans cette catégorie l'an passé . Aucun acteur n'avait déjà été récompensé deux années consécutives dans cette catégorie. Il rentre donc dans l'histoire des César.

En ce qui concerne le César de la meilleure actrice, Virginie Efira (Revoir Paris) l'a remporté devant Fanny Ardant (Les Jeunes Amants), Juliette Binoche (Ouistreham), Laure Calamy (À plein temps) et Adèle Exarchopoulos (Rien à foutre). Un prix qu'elle convoitait tant, et qu'elle remporte enfin !

Quant au César du meilleur espoir féminin, il a été à décerné à Nadia Tereszkiewicz (Les Amandiers). Chez les hommes, le meilleur espoir se prénomme Bastien Bouillon (La Nuit du 12). Il avait pour concurrents Stefan Crepon (Peter von Kant), Dimitri Doré (Bruno Reidal, confession d'un meurtrier), Paul Kircher (Le Lycéen) et Aliocha Reinert (Petite nature).

Le César du meilleur acteur dans un second rôle revient quant à lui à Bouli Lanners (La Nuit du 12). Il avait pourtant de sacrés concurrents comme François Civil (En Corps), Micha Lescot (Les Amandiers), Pio Marmai (En Corps) et Roschdy Zem (L'Innoncent). Mais il a été choisi "pour l'humanité et la générosité qui émanent de lui", a commenté la voix-off, en ajoutant que c'est le premier acteur Belge à s'imposer dans cette catégorie. Chez les femmes, c'est Noémie Merlant qui a été récompensée dans cette catégorie. Quant à Saint Omer d'Alice Diop, il a été élu meilleur premier film.