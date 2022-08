Mort soudaine de Charlbi Dean à 32 ans, star de la Palme d'or "Sans Filtre"

Charlbi Dean, actrice, mannequin sud-africain, est morte à l'âge de 32 ans ce 29 août 2022 à New York. Elle avait connu une reconnaissance internationale grâce à son rôle dans le film qui a décroché la Palme d'or, Sans filtre (Triangle of Sadness) du Suédois Ruben Östlund. "C'est épouvantable", a répondu à l'AFP par courriel une représentante de l'actrice en ajoutant "confirmer les informations de TMZ", le média américain de référence sur les célébrités. D'après ce site et Deadline, Charlbi Dean est décédée "de manière soudaine" lundi dans un hôpital new-yorkais.

Aucune information n'était disponible sur les causes de son décès, notamment sur une éventuelle maladie contre laquelle elle aurait lutté. Cependant, des médias locaux comme Cape Town Etc ont fait le lien avec son grave accident de voiture survenu en 2009. Avec son compagnon de l'époque, Ashton Schnehage, elle avait survécu à un terrible crash. Grièvement blessée, elle avait eu le poumon perforé, deux vertèbres touchées ainsi que le poignet, quatre côtes et un coude cassés. Elle avait fait alors de ses cicatrices une force, les affichant sur le catwalk lors des défilés.

Charlbi Dean Kriek est née le 5 février 1990 au Cap, en Afrique du Sud, et avait débuté le mannequinat à l'âge de six ans, puis une carrière sur les écrans à partir de 20 ans avec deux premiers films sud-africains : Spud en 2010 et la suite Spud 2 en 2013, avec John Cleese notamment. On l'a vue également en 2017 dans un film d'horreur américain, Don't Sleep, et, l'année suivante dans Interview avec Dieu. Dans le long métrage Sans filtre qui a obtenu la récompense suprême à Cannes sous la présidence de Vincent Lindon, elle jouait le rôle de Yaya, top model et influenceuse, obsédée par son image et sa carrière, qui se voit offrir une croisière de luxe avec son petit ami lui aussi mannequin.

Son compagnon, le mannequin Luke Volker, lui avait adressé un vibrant message au mois de mai après la clôture du Festival de Cannes où il l'avait accompagnée, après la victoire du film Sans filtre.