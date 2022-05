Festival de Cannes 2022 : Le palmarès complet de la 75e édition, la petite-fille d'Elvis Presley primée !

Le Festival de Cannes 2022 a fait tomber son rideau, ce samedi 28 mai, au cours d'une cérémonie de clôture animée par la talentueuse Virginie Efira. Vincent Lindon et les membres de son jury ont décerné leurs prix aux oeuvres qui les ont le plus marqués, à commencer par la palme d'or qui est revenue à Triangle of Sadness / Sans filtre de Ruben Östlund. Ce film succède à Titane de la réalisatrice française Julia Ducournau. Le prix d'honneur de cette année a été remis le jour de l'ouverture à l'acteur américain Forest Whitaker.

Palmarès complet du 75e Festival de Cannes

Palme d'Or : Triangle of Sadness / Sans filtre de Ruben Östlund

Grand Prix du jury ex-aequo : Close de Lukas Dhont et Stars at Noon de Claire Denis

Prix de la mise en scène : Decision to Leave de Park Chan-Wook

Prix spécial du 75e anniversaire : Tori et Lokita des frères Dardenne

Prix du scénario : Tarik Saleh pour Boy from Heaven.

Prix d'interprétation féminine : Zar Amir Ebrahimi pour Les Nuits de Mashhad / Holy Spider

Prix d'interprétation masculine :

Prix du Jury (ex aequo) : Les Huit Montagnes de Felix Van Groeningen et Charlotte Vandermeersch et EO - Hi-Han de Jerzy Skolimowski

Mention spécial du court métrage : Lori

Palme d'or du court métrage : The Water Murmurs de Story Chen

Caméra d'or : War Pony de Gina Gammell et Riley Keough.



Mention spéciale de la Caméra d'or : Plan 75 de Hayakawa Chie

Palme d'honneur : Forest Whitaker

Pour rappel, les 21 films qui concouraient cette année pour la Palme d'or étaient :

Holy Spider de Ali Abbasi,

Les Amandiers de Valeria Bruni Tedeschi,

Les Crimes du Futur de David Cronenberg,

Tori et Lokita de Jean-Pierre et Luc Dardenne,

Stars At Noon de Claire Denis,

Frère et Soeur de Arnaud Desplechin,

Close de Lukas Dhont,

Armageddon Time de James Gray,

Broker de Kore-Eda Hirokazu,

Nostalgia de Mario Martone,

RMN de Cristian Mungiu,

Triangle of Sadness de Ruben Östlund,

Decision to Leave de Park Chan-Wook,

Showing up de Kelly Reichardt,

Leila's Brothers de Saeed Roustaee,

Boy from Heaven de Tarik Saleh,

Tchaïkovski's Wife de Kirill Serebrennikov,

Pacifiction de Albert Serra,

Un Petit Frère de Léonor Serraille,

EO de Jerzy Skolimowski,

Le Otto Montagne de Charlotte Vandermeersch et Felix Van Groeningen.