Cannes 2021 : Le palmarès complet, premières images des heureux gagnants !

Si l'on devait décrire la 74e édition du Festival de Cannes, le moins que l'on puisse dire est qu'elle a été riche en surprises. Après une édition 100 % digitale l'année passée, il faut avouer que cette fois en présentiel, les stars ont tenu à briller de toute beauté devant les photographes. Mais outre les divines tenues portées sur le red carpet, il est important de rappeler que cette édition a indéniablement marqué les esprits par le grand retour de Catherine Deneuve après un an et demi d'absence. Un retour en bonne et due forme pour l'actrice qui a d'ailleurs confié être très émue d'en faire partie. Toutefois, cette édition s'est également démarquée par un gros imprévu : l'absence de Léa Seydoux. L'actrice de 36 ans, positive à la Covid-19, a préféré être téléspectatrice du festival afin d'"assurer la sûreté et la santé de tous".

Et pour le clap de fin de cette édition, samedi 17 juillet 2021, il est important de rappeler que cette année, les talents du septième art n'ont pas manqué de remporter des prix. En effet, la palme d'or a été décernée à Julia Durcounau pour le film Titane. Et quant à la palme d'or spéciale, elle a été attribuée à Marco Bellocchio par Sharon Stone.

Palmarès complet du 74e Festival de Cannes

Palme d'Or : Julia Ducournau pour Titane.

Palme d'Or spéciale : Marco Bellocchio

Grand Prix du jury : ex-aequo Un héros de Asgfar Farhadi et Compartiment n°6 de Juho Kuosmanen.

Prix de la mise en scène : Leos Carax pour Annette.

Prix du scénario : Ryusuke Hamaguchi et Takamasa Oe pour Drive My Car.

Prix d'interprétation féminine : Renate Reinsve pour Julie (en 12 chapitres) de Joachim Trier.

Prix d'interprétation masculine : Caleb Landry Jones pour Nitram.

Prix du Jury : ex-aequo le film Le Genou d'Ahed de Nadav Lapid et Memoria de Apichatpong Weerasethakul (déjà Palme d'or en 2010).

Palme d'or du court métrage : Tous les corbeaux du monde, de Tang Yi.

Caméra d'or : Murina de la réalisatrice Antoneta Alamat Kusijanovic.