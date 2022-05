Festival de Cannes 2022 : Vincent Lindon élégant et honoré, aux côtés d'un jury looké

C'est un des évènements les plus attendus de l'année, et le bal du cinéma français s'apprête à enfin démarrer, ce mardi 17 mai 2022. Et si la montée des marches du Palais des Festivals de Cannes n'aura lieu que ce soir, déjà les personnalités du 7e art se pressent sur la Croisette. Pour ce 75e Festival de Cannes, c'est l'actrice Virginie Efira qui est la maîtresse de cérémonie. Et ce soir, elle présentera ainsi le jury de cette 75 e édition, qui a déjà pris la pose lors d'un photocall très remarqué.

Ainsi, le président du jury Vincent Lindon a pris la pose, non loin de Jasmine Trinca, Rebecca Hall, Deepika Padukone et Noomi Rapace. L'acteur qui a reçu le prix d'interprétation pour La Loi du marché, a joué dans la dernière Palme d'or Titane de Julia Ducournau se retrouve désormais président du jury. Pas de quoi lui enlever néanmoins sa simplicité légendaire. Dans les colonnes du Figaro, ce mardi 17 mai, le père de Suzanne Lindon – fruit de ses amours passés avec Sandrine Kiberlain – confie n'avoir emporté avec lui que trois smokings pour toute la durée du Festival de Cannes. "Si quelqu'un renverse de la crème chantilly à un dîner, vous êtes foutu", s'est-il amusé.

Vincent Lindon a l'honneur de présider un jury qui compter autant d'hommes que de femmes. Et du côté féminin, les actrices Jasmine Trinca, Rebecca Hall, Deepika Padukone et Noomi Rapace, elles, ont semble-t-il emmener plus de tenues et sont apparues très lookées pour ce photocall. Le jury découvrira les 21 films en compétition officielle, parmi lesquels trois films français : Stars at Noon de Claire Denis, Les Amandiers de Valeria Bruni-Tedeschi et Frère et Soeur d'Arnaud Desplechin, avec Marion Cotillard en tête d'affiche. Côté réalisateurs dans le jury, on compte l'Iranien Asghar Farhadi, le Français Ladj Ly, l'Américain Jeff Nichols et le Norvégien Joachim Trier.

Enfin, c'est le réalisateur et producteur américain Forest Whitaker qui est l'invité d'honneur de la cérémonie d'ouverture du 75e Festival de Cannes. De nombreuses stars sont attendues sur la Croisette, dans le but de fouler les marches du Palais des Festivals. Notamment, Kristen Stewart,Viggo Mortensen, Marion Cotillard, Tom Cruise, Tom Hanks , Isabelle Adjani ou encore Jean Dujardin.