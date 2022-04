Suzanne Lindon suivie par un psy depuis ses 4 ans : "C'était à ma demande !"

La fille de Sandrine Kiberlain et Vincent Lindon signe, avec En Thérapie, son premier rôle dans une série télévisée. Elle n'a joué, auparavant, que dans son propre film Seize printemps, et c'est un honneur particulier d'avoir pu donner la réplique à Frédéric Pierrot. "Mon réalisateur, Arnaud Desplechin. Ma rencontre. Le regard le plus précieux. Il m'a offert le personnage de Lydia, et maintenant, elle est à vous, annonçait-elle il y a quelques jours. Je l'ai aimée de toutes mes forces et c'est avec une émotion infinie que je vous la confie." Suzanne Lindon n'est pas la seule à avoir eu la chance de rejoindre le cast de la série. Charlotte Gainsbourg, Jacques Weber ou Eye Haïdara font également partie de cette saison 2 signée Eric Toledano, Olivier Nakache et Laetitia Gonzalez.