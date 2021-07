Vincent Lindon et Sandrine Kiberlain : Leur fille Suzanne au casting d'une série à succès

Il y a des périodes dans la vie où tout vous sourit. C'est sûrement ce que doit se dire Vincent Lindon en ce moment. L'acteur de 62 ans est l'un des principaux protagonistes de Titane, le film de Julia Ducournau auréolé de la Palme d'or dimanche dernier, au terme d'une cérémonie complètement folle ! Et ce n'est pas tout puisque l'ex de Sandrine Kiberlain a le plaisir de voir leur fille, Suzanne, suivre brillamment leurs pas ces derniers temps. La jeune femme de 21 ans vient de sortir son premier film, Seize Printemps et on dirait bien que sa carrière est lancée puisqu'elle vient de décrocher un rôle très convoité dans une série à succès.

C'est le Journal du Dimanche qui nous l'a appris le 17 juillet dernier, Suzanne Lindon, qui a vite quitté le cocon familial pour voler de ses propres ailes, sera au casting de la deuxième saison d'En thérapie. La série à succès du duo Toledano et Nakache qui a cartonné en février dernier, va donc avoir droit à une deuxième saison avec parmi les petits nouveaux la fille de Vincent Lindon et Sandrine Kiberlain. La jeune femme rejoint un cast cinq étoiles composé de Mélanie Thierry, Pio Marmaï ou encore Reda Kateb.

Selon les informations du JDD, Suzanne Lindon "interprétera une étudiante confrontée aux conséquences psychologiques de la pandémie". Une très bonne nouvelle pour celle qui est depuis peu l'égérie d'une grande marque. Les choses vont bien pour Suzanne, présente au Festival de Cannes hier pour l'avant-première d'OSS 117, Alerte rouge en Afrique noire, aux côtés de Jean Dujardin et Nicolas Bedos.