Sandrine Kiberlain et Vincent Lindon : Une rupture réussie... mais très douloureuse

On n'aurait jamais pu les imaginer l'un sans l'autre. Pendant longtemps, le nom de Sandrine Kiberlain rimait avec celui de Vincent Lindon. Dix ans d'amour, pour être exact. Complices à la vie comme à la scène, ils ont parcouru les festivals, tourné ensemble à plusieurs reprises et ont eu une fille, la relève du cinéma français, Suzanne. Hélas, le destin en a voulu autrement. En 2008, leur route s'est séparée en deux. Et s'ils gardent d'excellents rapports, on rappelle un peu trop à la comédienne qu'elle a un ex dans le même secteur d'activité.

"Cela fait des années que cette histoire est terminée, mais on continue de m'en parler souvent, expliquait-elle dans les colonnes du magazine Elle, en 2018. Pourtant, je ne suis pas la seule actrice à avoir un ex comédien. Parfois, cela m'agace un peu." Il faut dire que Vincent Lindon, très secret, n'accorde que peu d'interviews et que c'est Sandrine Kiberlain qui prend pour deux, dès qu'elle assure la promotion d'un film. Et si la complicité est toujours au rendez-vous en 2020, elle n'oublie pas la peine immense qu'elle a ressenti sur le moment. "C'est d'autant plus douloureux car on peut continuer d'aimer l'autre, même si ça ne convient plus, regrettait-elle dans Marie Claire. Moi, ça m'a dévastée. Ça a été la plus grande douleur, la plus longue à partir."

Nous nous protégeons beaucoup

S'ils ont tourné la page, il est bien difficile pour le public d'en faire autant. Depuis leur rupture, ni l'un ni l'autre ne semble avoir trouvé chaussure à son pied... ou en tout cas, pas de manière médiatisée. Si Sandrine Kiberlain considère Vincent Lindon comme quelqu'un de sa famille, elle l'a retrouvé avec plaisir - mais prudence - sur le tournage du nouveau film de Stéphane Brizé intitulé Pour le meilleur et pour le pire, qui devrait sortir prochainement au cinéma. "Nous nous protégeons beaucoup, précisait l'actrice auprès de Vanity Fair. Forcément, c'est émouvant d'être partenaires de jeu. Ça fragilise. Alors nous parlons énormément avant une scène, nous évoquons ce qui nous semble délicat, nous crevons l'abcès. Ensuite on tourne, et après, on n'en parle plus."

Sandrine Kiberlain et Vincent Lindon se sont rencontrés en 1993 sur le tournage de L'Irrésolu, de Jean-Pierre Ronssin. L'actrice avait été foudroyée par l'évidence alors qu'elle était en couple... et lui aussi. "C'est drôle, pour tous les hommes qui ont compté, je suis tombée amoureuse au premier regard, analyse-t-elle avec le recul. Et parfois, ça ne m'arrangeait pas... La première fois que j'ai vu Vincent, il est arrivé, les cheveux en bataille, en fumant une clope et je me suis dit : 'Ah merde !'" La suite ne lui a pas donné tout à fait tort...