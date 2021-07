Jean Dujardin et Nathalie Péchalat main dans la main à Cannes : tendresse et robe originale

Nombreux étaient les couples stars lors de la cérémonie de clôture du Festival de Cannes édition 2021, marqué par la projection en avant-première du très attendu OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire. Le 17 juillet, sur le tapis rouge du Palais des festivals, Jean Dujardin a pu compter sur la présence de son épouse Nathalie Péchalat, habillée d'une tenue parfaitement dans le ton.

Main dans la main, échangeant baisers et regards complices, l'acteur de 49 ans et l'ancienne patineuse - mariés depuis maintenant trois ans - ont volontiers pris la pose devant les photographes. Pour cette montée des marches, l'ex-sportive de 37 ans a délaissé les classiques bustiers et robes à traîne en optant pour une tenue plus originale. Tel un clin d'oeil à ce troisième film mettant en scène l'agent Hubert Bonisseur de La Bath et sa nouvelle mission africaine, Natalie Péchalat était vêtue d'une robe décolleté à l'imprimé camouflage, en mousseline et jacquard lamé, créée par le styliste Philippe Perisse.

Les parents de Jeanne (5 ans) et Alice (5 mois) ont ainsi retrouvé toute l'équipe d'OSS 117 sur le red carpet : le réalisateur Nicolas Bedos, venu avec sa petite amie Pauline Desmonts, mais aussi Pierre Niney et sa compagne Natasha Andrews, les actrices Natacha Lindinger et Fatou N'Diaye, ainsi que le scénariste Jean-François Halin.

Après le succès des films OSS 177 : Le Caire, nid d'espions (2006) et OSS 117: Rio ne répond plus (2009), réalisés par Michel Hazanavicius, Jean Dujardin a donc endossé une troisième fois le costume de Hubert Bonisseur de La Bath. Le public pourra enfin découvrir ses nouvelles aventures au cinéma le 4 août prochain.