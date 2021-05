Nathalie Péchalat maman : elle renoue avec le sport et la reprise est impressionnante !

Lorsqu'on a été une immense athlète, cinq fois championne de France et deux fois championne d'Europe en danse sur glace, et que l'on a passé une bonne partie de sa vie à faire des exercices physiques, l'après carrière est souvent compliquée. Après un break bien mérité et la naissance de la petite Alice le 18 février dernier, Nathalie Péchalat a décidé de se remettre au sport et on peut dire que la présidente de la Fédération française des sports de glace (FFSG) n'y va pas à moitié !

Dans une story postée ce jeudi matin aux aurores, la maman de Jeanne (5 ans), dont elle a récemment expliqué l'origine du prénom, montre un aperçu de l'entraînement qu'elle s'inflige actuellement pour retrouver la forme après son accouchement. Au son d'une musique électro parfaitement adaptée à ce genre d'effort, on voit l'ancienne patineuse, en froid avec Philippe Candeloro, allongée sur un tapis de gym, enchaîner les exercices de renforcement abdominal à une cadence effrénée ! "Reprise sportive !", a simplement écrit la femme de Jean Dujardin, que l'on voit tout sourire pendant son effort physique, preuve que l'ancienne athlète professionnelle de 37 ans a gardé de très beaux restes.