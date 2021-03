Nathalie Péchalat maman d'une 2e petite fille : le prénom dévoilé, elle fait de rares confidences

En décembre 2020, Nathalie Péchalat confirmait sa deuxième grossesse sur France 2. Puis, elle se faisait discrète, accordant cependant quelques mots et jolies photos à Magic Maman en mars 2021. Alors que des rumeurs relataient son accouchement, elle a finalement confirmé la bonne nouvelle dans les pages de L'Equipe magazine.

Dans l'édition du dimanche 28 mars 2021, dont elle fait la couverture, on apprend ainsi par la journaliste l'ayant rencontrée chez elle à son domicile de Saint-Cloud, qu'elle est devenue maman pour la deuxième fois d'une petite fille prénommée Alice. Un bébé né le 18 février 2021. L'ancienne patineuse artistique âgée de 37 ans, devenue l'an dernier présidente de la Fédération française des sports de glace, n'a ainsi pris qu'une seule semaine de repos après l'accouchement avant de reprendre le travail ! "Toutes les nanas travaillent et ont une famille, non ?", clame ainsi Nathalie Péchalat.

Et la fière maman, qui a déjà accueilli avec son mari l'acteur Jean Dujardin une petite Jeanne en décembre 2015, d'expliquer qu'elle n'est pas très friande des spotlights médiatiques, d'où son extrême discrétion sur cette heureuse nouvelle. Si elle apparait parfois au bras de son mari à divers événements, ce n'est pas dans cela qu'elle prend du plaisir. "Je déteste les mondanités, ce n'est pas mon univers. Je m'y plie que lorsqu'elle sont justifiées par la profession de mon mari", jure-t-elle.

Il faut dire que sa mission lui occupe déjà tout son temps et qu'elle joue sa place alors qu'une nouvelle élection aura lieu l'an prochain. Submergée de dossiers - gestion de la crise sanitaire dans les sports de glace, fuite de sponsors, statuts à revoir etc - Nathalie Péchalat ne chôme pas ! Et comme le rapporte la journaliste, cela titille Jean Dujardin. "Ça va être comme ça tout le temps ?", lui a-t-il ainsi demandé. Aussi longtemps qu'elle aura la passion de ce qu'elle fait !