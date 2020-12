Nathalie Péchalat et Jean Dujardin, un 2e enfant : grossesse officialisée par Daphné Bürki

Les nouvelles rondeurs de Nathalie Péchalat , notamment vues à la fin du mois d'octobre aux Sportel Awards, à Monaco, ne laissaient que peu de place au doute. Mais encore fallait-il que l'ancienne patineuse artistique de 36 ans souhaite officialiser sa nouvelle grossesse. Daphné Bürki l'a fait pour elle !

Ce mercredi 2 décembre 2020, la pétillante animatrice de 40 ans recevait Nathalie Péchalat dans son émission Je t'aime, etc, sur France 2, à l'occasion de la sortie de son livre Les bénéfices du doute publié aux éditions Marabout. La présidente de la Fédération française des sports de glace (depuis mars dernier) s'est présentée sur le plateau aux côtés du chef Thierry Marx, également invité, dans une robe bleu marine. Alors qu'elle était en train de s'installer à la grande table, Nathalie Péchalat a reçu des "félicitations" de Daphné Bürki. "Quand vous êtes arrivée, forcément, on a vu. Je suis contente dès qu'il y a des bébés", s'est enthousiasmée l'animatrice, avant de demander à Nathalie Péchalat si tout "va bien". "Oui tout va bien, ça prend beaucoup de place", lui a répondu Nathalie Péchalat, radieuse, avec humour. C'est alors que Daphné Bürki a ajouté : "Ça prend de la place, et après aussi, et vous en avez pour une paye."

Si Nathalie Péchalat a vu sa grossesse officialisée dans Je t'aime, etc, la femme de Jean Dujardin n'a pas semblé gênée qu'elle le soit. Peut-être était-ce un soulagement de pouvoir enfin en parler ?

Nathalie Péchalat est mariée depuis deux ans à Jean Dujardin. Ensemble, ils ont déjà accueilli une petite fille prénommée Jeanne, née le 5 décembre 2015, et qui fêtera donc dans trois jours ses 5 ans. Jean Dujardin est également le papa de deux autres enfants, deux garçons nés en 2000 et 2001, d'une précédente union qui a pris fin en 2003.

Nous adressons toutes nos félicitations à Nathalie Péchalat et Jean Dujardin pour l'arrivée prochaine de leur deuxième enfant !