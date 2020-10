Nathalie Péchalat radieuse à Monaco, elle retrouve Christophe Licata

Rares sont les cérémonies à pouvoir se tenir physiquement en raison de la crise sanitaire, mais la 31e édition des Sportel Awards a été maintenue du 26 au 28 octobre 2020, le couvre-feu n'étant pas en vigueur à Monaco. Nathalie Péchalat y a fait une apparition plus que remarquée.

"C'est avec un immense plaisir que je peux vous confirmer aujourd'hui la tenue de Sportel Awards. Lorsque j'ai pris la direction de Sportel il y a quelques années, j'ai fait le choix stratégique de développer la compétition des Sportel Awards et d'organiser cet événement comme un événement à part entière. De là sont nées les deux manifestations séparément : Sportek Monaco et Sportel Awards. Au fil des ans, nous avons de plus en plus ouvert Sportel Awards au public et aux célébrités sportives. Nous nous sommes rapidement rendus compte que ce nouveau format était gagnant. Aujourd'hui, Sportek Awards c'est une compétition et une cérémonie qui récompensent les plus belles séquences de sport mais aussi une série d'événements à destination des fans de sport... L'occasion de vivre des moments uniques avec des personnalités sportives de renom. Dans ces conditions, nous avons souhaité maintenir Sportel Awards pour vous proposer cette année un contenu encore plus inédit, mettant à l'honneur le sport, ses champions et les valeurs qu'ils véhiculent", a justifié Laurent Puons, vice-président délégué, sur le site officiel de l'événement.

Plusieurs personnalités issues du monde sportif, mais pas seulement, ont participé à la grande cérémonie organisée dans la soirée du mardi 27 octobre, dans la salle prince Pierre du Grimaldi Forum. Nathalie Péchalat donc, mais également un danseur professionnel que la femme de Jean Dujardin connaît très bien puisque c'est à ses côtés qu'elle a la participé à la saison 5 de Danse avec les stars (TF1) en 2016. Il s'agit de Christophe Licata. Les anciens partenaires ont pris beaucoup de plaisir à se retrouver et à poser ensemble lors du photocall, tout en gardant soigneusement leurs distances. Christophe Licata était accompagné d'une autre danseuse connue du public de Danse avec les stars : Silvia Notargiacomo.

Pour cette grande cérémonie des Sportel Awards, Nathalie Péchalat a opté pour une tenue sombre. L'ancienne patineuse de 36 ans portait une robe dans les teintes bleu marine, avec le haut en cache-coeur. La maman de Jeanne (4 ans et demi) a remis un prix avec le comité national olympique.

De son côté, Christophe Licata a profité de sa venue à Monaco pour donner un petit cours de salsa qui a fait son effet.