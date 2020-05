Nathalie Péchalat : Ce plaisir simple retrouvé avec Jean Dujardin et Jeanne

Dans une nouvelle interview accordée au magazine Version Femina de ce 25 mai 2020, Nathalie Péchalat s'est laissée aller à quelques confidences sur sa vie de famille avec Jean Dujardin et leur petite fille de 4 ans, prénommée Jeanne. L'occasion pour l'ex-patineuse et nouvelle présidente de la Fédération française des sports de glace de donner de ses nouvelles après deux mois de confinement.

"J'ai appris à travailler à distance, ce qui me paraît intéressant quand on se retrouve à la tête d'une fédération dont les membres sont répartis dans toute la France, a d'abord expliqué l'ancienne sportive de 36 ans, élue en mars dernier suite à l'affaire Sarah Abitbol et la démission de Didier Gailhaguet. Au niveau personnel, même si mes parents et ma famille élargie m'ont manqué, j'ai aimé partager les déjeuners avec mon mari et ma fille. En confinement, on se disperse moins, au sens propre comme au figuré." Cela fait maintenant six ans que Nathalie Péchalat et Jean Dujardin sont ensemble. Le 19 mai, le couple a fêté ses 2 ans de mariage.