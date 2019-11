Jean Dujardin : Sa fille Jeanne l'empêche de dormir... et c'est "merveilleux"

Déjà papa de deux fils, Simon (né en 2000) et Jules (né en 2001), issus d'une précédente union avec Gaëlle Demars, Jean Dujardin redécouvre les joies de la paternité depuis presque quatre ans avec Jeanne, la fille qu'il a accueillie en décembre 2015 avec son épouse Nathalie Péchalat.

"C'est merveilleux, raconte-t-il à Version Femina. Lorsqu'elle me réveille en pleine nuit pour dormir avec moi, même si je dors mal à cause du doudou et d'elle qui bouge c'est un plaisir simplement extraordinaire." L'acteur oscarisé se redécouvre père avec Jeanne, en opposition avec ses deux garçons : "Pour un papa, avoir une fille nous indique le sens de la vie." Il y a quelques jours, il confirmait son côté papa gaga dans Elle. "Une fille pour un père, c'est absolument unique. C'est de l'ordre d'un amour absolu que je ne peux pas expliquer et que je subis bien volontiers. C'est dans le contrat !"

Normal, donc, qu'il veuille en profiter au maximum. "J'aime passer du temps dans les rayons du Monoprix, me balader en vélo en famille, prendre le vent, faire des siestes, énumère-t-il. Il y a plein de choses qui me remplissent de joie comme se promener sur une plage, dans les bois, profiter d'un bon repas." Il cherche volontiers quelque chose de "plus neutre" comparé à ses "vies extraordinaires dans les films". Et pour ça, rien de mieux qu'une réunion de famille !

Jean Dujardin sera à partir du 13 novembre à l'affiche de J'accuse !, le nouveau film de Roman Polanski, avec Louis Garrel dans le rôle du capitaine Alfred Dreyfus.