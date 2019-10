Jean Dujardin : Ce qu'il subit "bien volontiers" avec sa fille Jeanne

Si sa prolifique carrière, marquée par un Oscar, lui procure une immense satisfaction, l'acteur Jean Dujardin ne cache pas que le rôle qu'il aime le plus est celui de père de famille. Avec son épouse Nathalie Péchalat, ils ont accueilli une petite fille prénommée Jeanne en décembre 2015. Il s'exprime dans les pages du magazine Elle.

Alors que sa fille fêtera bientôt ses 4 ans, Jean Dujardin avoue être un papa complètement gaga. "Une fille pour un père, c'est absolument unique. C'est de l'ordre d'un amour absolu que je ne peux pas expliquer et que je subis bien volontiers. C'est dans le contrat !", a-t-il confié. Papa protecteur, il sait qu'il devra la mettre en garde lorsqu'elle sera plus grande contre les prédateurs et les comportements déplacés des hommes. Ainsi, saluant le mouvement #MeToo, il déclare : "Je suis né d'une femme, je vis avec une femme et je viens d'avoir une fille. Mon idée de la femme ne va pas sans celle de son respect. Mais être obligé de le dire, c'est être suspect. C'est fatigant."

L'acteur, qui sera prochainement à l'affiche de J'accuse, le nouveau film de Roman Polanski, se plie véritablement en quatre pour Jeanne. Ainsi, en mai dernier, il révélait dans un portrait pour Libération qu'il avait arrêté de fumer pour elle ! "Je ne voulais pas que ma fille me dise que je pue. La petite phrase d'un médecin – 'les mauvaises nouvelles arrivent à 50 ans' – a aussi bien fait son travail. On a l'impression qu'on va être à poil sans ce truc. La clope me rendait complètement paranoïaque, plus nerveux et plus angoissé", confiait-il.

Jean Dujardin est aussi le papa de deux fils, Simon (né en 2000) et Jules (né en 2001), issus d'une précédente union avec Gaëlle Demars, terminée en 2003.

Thomas Montet

L'interview de Jean Dujardin est à retrouver dans Elle, le 31 octobre 2019.