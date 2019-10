Jean Dujardin et Nathalie Péchalat: rare photo de leur fille Jeanne, en mode VIP

Tendre retour en enfance pour Jean Dujardin, le samedi 5 octobre 2019. Le comédien a retrouvé son âme d'antan devant le spectacle de Chantal Goya, au Palais des Congrès de Paris, et a voulu transmettre ce goût des choses simples aux générations futures. C'est donc avec sa femme Nathalie Péchalat et leur petite fille de 3 ans, Jeanne, que le héros de la saga OSS 117 a assisté à la représentation du Soulier qui vole – écrit et mis en scène par l'époux de la chanteuse, Jean-Jacque Debout. Face à l'émotion ressentie ce soir-là, il aurait facilement pu perdre pied.

Car en coulisses du spectacle, les deux parents sont allés saluer Chantal Goya dans sa loge, un privilège réservé au VIP. Un joli moment de partage que chacun a illustré gaiement sur son compte Instagram, camouflant toutefois le visage de Jeanne sur la photographie souvenir. "Je ne sais pas qui était le plus heureux devant elle, écrit le papa de 47 ans. Merci !", commente quant à elle Nathalie Péchalat. Jean Dujardin n'est d'ailleurs pas seul à avoir eu l'honneur de croiser la route de la star des enfants. Il y a peu, Ingrid Chauvin s'offrait elle aussi une petite sortie avec son fils Tom, lors de la tournée montpelliéraine du show.