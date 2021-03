Nathalie Péchalat maman : ses explications surprenantes sur le prénom de sa fille

Avant que bébé ne pointe le bout de son nez, il faut logiquement penser à des prénoms. Et, dans le cas de Nathalie Péchalat, pour celui de sa fille aînée Jeanne née en 2015, le choix s'est fait dans des circonstances particulières.

Interrogée par Magicmaman, Nathalie Péchalat s'est donc expliquée sur la petite histoire derrière le choix de Jeanne pour sa fille née de son histoire avec Jean Dujardin. "C'est venu assez vite. J'ai vécu 3 ans en Russie [pour s'y entraîner avec son ex-partenaire de glace Fabian Bourzat, NDLR] et là bas, la tradition veut que l'on donne le prénom du papa au premier enfant. On dit que lorsque la maman est très amoureuse de son mari, elle donne à son premier enfant le même prénom. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'Alexander et de Sergeï dans les pays russes et slaves. Il y avait cette idée de mon côté, et puis le prénom Jeanne est présent dans nos familles respectives, avec Jean. C'est donc l'idée de filiation qui a primé", a-t-elle ainsi expliqué. Nul doute que cela devait donc faire plaisir au héros de 0SS 117 et J'accuse.

Nathalie Péchalat et Jean Dujardin se sont donc évités des semaines de débats quant au prénom de leur enfant à naître. "C'était une évidence, il n'y a pas eu de discussions ou d'attente. Ça s'est décidé très rapidement", a ajouté celle qui est devenue en mars 2020 présidente de la Fédération française des sports de glace.

En décembre dernier, Nathalie Péchalat confirmait sa deuxième grossesse sur le plateau Je t'aime, etc, sur France 2. Depuis, elle reste discrète sur ce bébé bien que de récentes félicitations semblent de rigueur... Tout juste avait-elle fait quelques confidences en prenant la pose avec son baby bump en couverture de Magicmaman. "Cela faisait longtemps qu'on avait envie d'agrandir la famille et, comme pour beaucoup de couples, ça ne marche pas forcément tout de suite", disait-elle. Puis bébé a décidé de pointer le bout de son nez mais, heureusement pour elle, sa deuxième grossesse s'est déroulée à la perfection sans "nausées, ni de grosse fatigue."