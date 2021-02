Michel Hazanavicius : Petit tâcle à "OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire", qu'il n'a pas réalisé

Samedi 20 février 2021, Laurent Ruquier animait un nouveau numéro de son émission On est en direct sur France 2. Il a notamment reçu le réalisateur Michel Hazanavicius, venu pour parler de son livre La classe américaine, disponible depuis plusieurs mois chez Allary éditions. Il s'agit là d'un ouvrage qui reprend les dialogues complets du film culte de Michel Hazanavicius et Dominique Mézerette, accompagnés d'un appareil critique et enrichis d'illustrations originales d'un des auteurs.

Si Michel Hazanavicius pensait pouvoir échapper à des questions sur la saga OSS 117, étant donné qu'il n'a pas réalisé le dernier volet, Alerte rouge en Afrique noire, qui a été confié à Nicolas Bedos, c'était sans compter sur la curiosité de Laurent Ruquier, qui a tenté de connaître le pourquoi du comment de ce changement.

A la question de savoir si c'était mieux avant, rebondissant sur la chronique de Philippe Carerivière, Laurent Ruquier a questionné Michel Hazanavicius, faisant référence au nouveau OSS 117. "Là, je dirai que c'était mieux avant", a répondu sans détour le réalisateur, à qui l'on doit aussi The Artist ou encore Le prince oublié. Quand est venu le moment d'expliquer pourquoi il n'a pas réalisé Alerte rouge en Afrique, avec Jean Dujardin et Pierre Niney, le mari de Bérénice Béjo a eu bien du mal à répondre, lâchant : "Je n'avais pas envie." "Ça ne s'est pas fait, on n'avait pas le même film en tête. Ils vendront ça très bien, c'est leur problème", a complété celui qui s'était occupé de Le Caire, nid d'espions sorti en 2006 et Rio ne répond plus en 2009.

Avec ce nouveau numéro de On est en direct, avec également Clémentine Célarié et Jérémy Frérot en invités, notamment, Laurent Ruquier a attiré 883 000 téléspectateurs, soit 14,3% du public.