Bérénice Béjo et Michel Hazanavicius clôturent en beauté le festival de Berlin

La 70e édition du festival international du film de Berlin s'est terminée le 1er mars 2020. Pour clôturer ce festival en beauté, un couple emblématique du 7e Art français a fait son apparition sur le tapis rouge : Bérénice Béjo et son époux Michel Hazanavicius. Membre du jury de cette 70e Berlinale, l'actrice du film The Artist était habillée d'une longue robe Valentino sublimée par une ceinture jaune associée à une pochette de la même tonalité. L'actrice de 43 ans, actuellement à l'affiche du film Le Prince oublié (avec Omar Sy, sorti le 12 février 2020) mais aussi prochainement dans Le Bonheur des uns (aux côtés de Florence Foresti etVincent Cassel) a fait sensation au bras de son mari.

Grand gagnant de cette année, l'iranien Mohammad Rasoulof a remporté l'Ours d'or du meilleur film pour There is No Evil. Durant la cérémonie, le film Effacer l'historique des Français Benoit Delépine et Gustave Kerven a été récompensé d'un Ours d'argent spécial. Autre film français récompensé lors de cette édition, Irradiés du Franco-Cambodgien Rithy Panh, qui confronte le spectateur à des images poignantes d'Hiroshima et de la Shoah. Il a remporté le prix du meilleur documentaire.

Un peu plus tôt dans la journée, deux stars françaises ne sont pas passées inaperçues lors du photocall d'Effacer l'historique : Corinne Masiero et Blanche Gardin. Sûrement au comble de l'excitation, l'actrice de la série Capitaine Marleau a montré sa poitrine aux photographes sur le red carpet. Une blague devenue presque une habitude pour l'actrice de 56 ans.

Le palmarès du 70e festival de cinéma de Berlin

- Ours d'or du meilleur film : There is no Evil de l'Iranien Mohammad Rasoulof

- Grand prix du jury, Ours d'argent : Never Rarely Sometimes Always de l'Américaine Eliza Hittman

- Ours d'argent du meilleur réalisateur : Hang Sang soo pour The woman who run (Corée du Sud)

- Ours d'argent de la meilleure actrice : l'Allemande Paula Beer dans Undine de Christian Petzold

- Ours d'argent du meilleur acteur : l'Italien Elio Germano pour Hidden away (Volevo nascondermi) de Giorgio Diritti

- Ours d'argent de la meilleure contribution artistique : Jürgen Jürges pour la photographie de DAU. Natasha d'Ilya Khrzhanovsky et Jekaterina Oertel

- Ours d'argent du meilleur scénario : Favolacce (Bad Tales) de Fabio et Damiano D'Innocenzo (Italie)

- Ours d'argent marquant les 70 ans de la Berlinale: Effacer l'historique de Benoît Delépine et Gustave Kerven (France)

- Prix du meilleur documentaire : Irradiés de Rithy Panh (France)