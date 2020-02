Virginie Efira et Omar Sy: Grande complicité et fous rires pour illuminer Berlin

Puis est venu le temps de la conférence de presse et du face-à-face avec les journalistes. Virginie Efira et Omar Sy ont une nouvelle fois fait preuve de bonne humeur, partageant des fous rires. Les deux acteurs se sont ensuite retrouvés pour l'avant-première et le tapis rouge. A cette occasion, l'actrice belge de 42 ans portait une tenue parfaitement dans le thème, une longue robe rouge associée à une pochette de la même couleur. Une fois encore, Virginie Efira a partagé une belle complicité avec Omar Sy pour clôturer cette journée en beauté, qui était également celle de la 45é cérémonie des César qui s'est déroulée à la salle Pleyel. Bien que loin de Paris, Omar Sy n'a pas manqué de prendre connaissance du palmarès et s'est félicité du sacre des Misérables, César du meilleur film. Le film de Ladj Ly a également reçu le César du prix du public.

S'agissant de Police, le film d'Anne Fontaine raconte l'histoire de Virginie, Erik (incarné par Grégory Gadebois) et Aristide, trois flics parisiens, qui se voient obligés d'accepter une mission inhabituelle : reconduire un étranger à la frontière. Sur le chemin de l'aéroport, Virginie comprend que leur prisonnier risque la mort s'il rentre dans son pays. Face à cet insoutenable cas de conscience, elle cherche à convaincre ses collègues de le laisser s'échapper.